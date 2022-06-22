Землетрясение в Афганистане. Сообщают о более тысячи жертв

Об этом сообщает Reuters.

Землетрясение силой до 6,1 балла привело к разрушению множества населенных пунктов в Афганистане и гибели не менее 1000 человек, около 600 человек ранены, многие пока остаются под завалами, — говорится в сообщении.

USGS отметила, что землетрясение почувствовали около 120 миллионов человек в Афганистане, Пакистане и Индии. Это самое мощное землетрясение в регионе за последние 20 лет.

Reuters также сообщает, что работа спасателей осложняется дождями и оползнями, особенно в высокогорных районах. Из-за этого (а также из-за отсутствия связи) неизвестно положение дел во многих изолированных поселениях. Существует опасение, что некоторые из них землетрясение могло практически полностью уничтожить.

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