Землетрясение на Гаити: число жертв возросло до почти 1,3 тыс. человек
Число жертв в результате землетрясения на Гаити достигло 1297 человек
Об этом сообщает УП со ссылкой на CNN
Правительство объявило режим чрезвычайного положения после землетрясения магнитудой 7,2 балла.
По меньшей мере 1297 человек погибли, а более 5700 травмированы.
Землетрясение разрушило 2868 домов и повредил 5410 зданий.
- Напомним, эпицентр колебаний 14 августа находился примерно в 150 км к западу от столицы Гаити Порт-о-Пренс и имел глубину 10 км.
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