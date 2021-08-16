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Землетрясение на Гаити: число жертв возросло до почти 1,3 тыс. человек

16 августа, 2021 понедельник
08:47

Число жертв в результате землетрясения на Гаити достигло 1297 человек

Об этом сообщает УП со ссылкой на CNN

Правительство объявило режим чрезвычайного положения после землетрясения магнитудой 7,2 балла.

По меньшей мере 1297 человек погибли, а более 5700 травмированы.

Землетрясение разрушило 2868 домов и повредил 5410 зданий.

  • Напомним, эпицентр колебаний 14 августа находился примерно в 150 км к западу от столицы Гаити Порт-о-Пренс и имел глубину 10 км.

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Гаити
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