Землетрясение на Гаити: число жертв превысило 1,4 тыс. человек

Такие данные приводит Агентство гражданской защиты Карибского бассейна, передает АР .

Больница на юго-западе страны переполнена, людей клали во внутренних двориках, коридорах и верандах.

По словам чиновников, землетрясение привело к разрушению более 7 тыс. домов и повреждения еще 5 тыс. домов. 30 тыс. семей остались без крыши над головой.

Напомним, эпицентр колебаний 14 августа находился примерно в 150 км к западу от столицы Гаити Порт-о-Пренс и имел глубину 10 км.

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Также разрушены или повреждены больницы, школы и офисы.