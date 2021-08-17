Землетрясение на Гаити: число жертв превысило 1,4 тыс. человек
Из-за землетрясения на Гаити погибли не менее 1419 человек, пострадали - 6 тыс. человек
Такие данные приводит Агентство гражданской защиты Карибского бассейна, передает АР .
Больница на юго-западе страны переполнена, людей клали во внутренних двориках, коридорах и верандах.
По словам чиновников, землетрясение привело к разрушению более 7 тыс. домов и повреждения еще 5 тыс. домов. 30 тыс. семей остались без крыши над головой.Также разрушены или повреждены больницы, школы и офисы.
- Напомним, эпицентр колебаний 14 августа находился примерно в 150 км к западу от столицы Гаити Порт-о-Пренс и имел глубину 10 км.
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