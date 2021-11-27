Земану разрешили лечить коронавирус дома. Завтра он будет назначать нового премьера
Президент Чешской Республики Милош Земан покинул Центральный военный госпиталь Праги, куда его доставили в четверг, 25 ноября 2021 года, после обнаруженного заражения коронавирусом
Руководитель администрации главы чешского государства Вратислав Минарж подтвердил в субботу, 27 ноября, что Земан был перевезен в свою резиденцию в замке в Ланах, сообщает Radio Prague.
Ожидается, что Милош Земан в воскресенье, 28 ноября, назначит главу Гражданско-демократической партии Петра Фиала премьер-министром.
"Пражский Град продолжает подготовку к церемонии, несмотря на болезнь президента", - отмечает радиостанция.
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