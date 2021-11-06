Земана кормят через зонд. У него цирроз печени

Об этом сообщил врач Павел Пафко, входящий в состав президентского консилиума врачей, рассказывает Еспресо.TV .



Пафко также впервые озвучил диагноз Земана - цирроз печени, передает пражское интернетвидання Novinky.cz .



Вечером в пятницу, 5 ноября 2021 года, консилиум постановил, что Земан, склонно похудевший и фактически страдающий анорексией, будет нетрудоспособным еще по крайней мере три недели.



Все зависит от развития болезни, которая сама по себе "сложно поддается лечению", добавляет Radio Prague International .

Милош Земан был госпитализирован 10 октября , после поражения на парламентских выборах партии премьера Андрея Бабиша.





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