Земана кормят через зонд. У него цирроз печени
77-летнего президента Чехии Милоша Земана кормят с помощью зонда
Об этом сообщил врач Павел Пафко, входящий в состав президентского консилиума врачей, рассказывает Еспресо.TV .
Пафко также впервые озвучил диагноз Земана - цирроз печени, передает пражское интернетвидання Novinky.cz .
Вечером в пятницу, 5 ноября 2021 года, консилиум постановил, что Земан, склонно похудевший и фактически страдающий анорексией, будет нетрудоспособным еще по крайней мере три недели.
Все зависит от развития болезни, которая сама по себе "сложно поддается лечению", добавляет Radio Prague International .
- Милош Земан был госпитализирован 10 октября , после поражения на парламентских выборах партии премьера Андрея Бабиша.
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