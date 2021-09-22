Зеля дал команду: русне - свободу, патриотам - тюрьмы, - Левус
Один из координаторов Движения Сопротивления капитуляции и экс-заместитель главы СБУ Андрей Левус прокомментировал закрытие дела против "антимайдановца" Игната "Топаза" Кромского, которого обвиняли в похищении человека во время Революции Достоинства
Об этом он написал в Facebook.
Левус напомнил, что Дарницкий районный суд Киева освободил "Топаза" от уголовной ответственности и закрыл дело о похищении человека.
Причиной суд назвал истечение сроков давности.
"По данным следствия, Кромской помогал группе титушок, которая в ночь на 21 января 2014 года похитила Владислава Иваненко. Его приняли за активиста Майдана, после захвата - пытали, но потом отпустили. Факт этого похищения подтвержден обвинительным приговором в отношении титушки Сергея Чемеса, который пошел на сделку со следствием и дал показания в ходе судебного разбирательства ", - написал активист.
Он добавил, что освободил "антимайдановца" от ответственности судья Андрей Скуба, который пополнит базу правотворца (общественная организация, которая формирует базу лиц, причастных к политическому преследованию граждан Украины).
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