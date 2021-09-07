Зелинского на выборах президента поддержали бы 31% украинцев, а Порошенко - 13%, - опрос "Рейтинга"

Такие данные среди тех, кто определился с кандидатом и пошел бы на выборы, приводит социологическая группа "Рейтинг" .

Если бы в ближайшее время состоялись выборы президента, то 31,1% проголосовали бы за действующего президента Украины Владимира Зеленского (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором).

В свою очередь, 13,3% поддержали бы пятого президента Петра Порошенко, а 10,9% за нардепа ОПЗЖ Юрия Бойко.

Лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко поддержали бы 9,2% граждан, за Игоря Смешко (партия "Сила и честь") - 6,1%.

В то же время, 5,7% украинский проголосовали бы Владимир Гройсман ( "Украинская стратегия Гройсмана"), 5,7% - политика, владельца телеканала "НАШ" Евгения Мураева, 4,1% - политика Олега Ляшко. 3,7% - председателя ВР Дмитрия Разумкова, 3,1% - председателя политсилы "Народный фронт" Арсения Яценюка.

Поддержка других кандидатов ниже 2%.

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