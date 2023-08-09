"Зеленый свет" от Пентагона: Згурец спрогнозировал, когда F-16 могут появиться в небе Украины
При оптимистическом варианте истребители F-16 могут появиться в небе Украины для выполнения ограниченных задач в первом квартале 2024 года
Об этом директор информационно консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец рассказал в эфире Еспресо.
"Некоторое время Пентагон медлил с решением, которое предполагало, как я понимаю, передачу определенных документов и решений для начала подготовки наших пилотов. Две страны - Нидерланды и Дания будут лидерами по подготовке нашего персонала. Уже определены первые восемь пилотов + 20 во втором эшелоне. Второй эшелон начинает подготовку с языковой составляющей и так же будет вопрос подготовки техники. В любом случае мы понимаем, что даже при форсированных режимах подготовки это минимум полгода", - сказал он.
По мнению Згурца, если темпы подготовки будут совпадать с темпами подготовки передачи самолетов, то наиболее оптимистичные показатели – первый квартал 2024 года.
"Тогда первые самолеты для выполнения ограниченных задач могут появиться в небе Украины. Если будут определенные задержки, то это будет несколько позже. Все понимают колоссальное значение авиации для наших нужд безопасности и обороны и наступательных действий. Когда бы эти самолеты ни появились, все равно они будут крайне нужны. Мы говорим, что сначала могут передать эскадрилью (12-16 самолетов), а затем до трех эскадрилий – до 50 машин и больше", – подытожил эксперт.
Истребители F-16 для Украины
21 мая президент США Джо Байден одобрил обучение украинцев на F-16. Владимир Зеленский заверил, что Украина не будет использовать эти самолеты, чтобы бить по территории РФ. Также советник Минобороны Юрий Сак заявил, что Украина надеется получить первые современные американские истребители F-16 осенью 2023 года.
25 мая на встрече в формате "Рамштайн" сообщили , что коалицию по обучению ВСУ на F-16 возглавят Дания и Нидерланды и войдут в нее еще четыре страны: Норвегия, Бельгия, Португалия и Польша.
Один из лидеров "авиационной коалиции" - Нидерланды 14 июня заявили , что обучение украинских пилотов на F-16 стартуют в ближайшие месяцы. А Дания и Нидерланды планируют приступить к обучению украинских пилотов этим летом и создать тренинговый центр в одной из восточноевропейских стран НАТО.
Министр обороны Украины Резников по итогам "Рамштайна" выразил уверенность, что у нас будет "коалиция птиц". Также он заверил , что пилоты ВС ВСУ могут освоить западные истребители F-16 быстрее, чем ожидают страны-союзники Украины, и четырехмесячный срок выглядит реалистичным, для техников же нужно больше времени.
6 июля стало известно, что Румыния станет базой подготовки украинских пилотов на F-16. 11 июля Украина договорилась об обучении украинских пилотов на боевых самолетах F-16 с Францией.
Позже глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что первые истребители F-16 предположительно будут летать в небе Украины до конца марта 2024 года.
В воскресенье, 16 июля, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил , что Штаты не будут откладывать обучение украинских пилотов на истребителях F-16, Байден разрешил европейским странам приступить к тренировкам. 9 августа заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх также заявила, что президент Байден одобрил обучение украинских пилотов на F-16.
22 июля Салливан также сказал , что украинские пилоты начнут обучение на истребителях F-16 в ближайшие несколько недель. 2 августа Зеленский подтвердил , что обучение украинских пилотов на самолетах F-16 начнется уже в августе.
Впоследствии определили и первую группу из восьми украинских пилотов, которые примут участие в тренировках на истребителях F-16, еще 20 – сначала усовершенствуют знание английского языка.
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