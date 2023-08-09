Об этом директор информационно консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец рассказал в эфире Еспресо.

"Некоторое время Пентагон медлил с решением, которое предполагало, как я понимаю, передачу определенных документов и решений для начала подготовки наших пилотов. Две страны - Нидерланды и Дания будут лидерами по подготовке нашего персонала. Уже определены первые восемь пилотов + 20 во втором эшелоне. Второй эшелон начинает подготовку с языковой составляющей и так же будет вопрос подготовки техники. В любом случае мы понимаем, что даже при форсированных режимах подготовки это минимум полгода", - сказал он.

По мнению Згурца, если темпы подготовки будут совпадать с темпами подготовки передачи самолетов, то наиболее оптимистичные показатели – первый квартал 2024 года.

"Тогда первые самолеты для выполнения ограниченных задач могут появиться в небе Украины. Если будут определенные задержки, то это будет несколько позже. Все понимают колоссальное значение авиации для наших нужд безопасности и обороны и наступательных действий. Когда бы эти самолеты ни появились, все равно они будут крайне нужны. Мы говорим, что сначала могут передать эскадрилью (12-16 самолетов), а затем до трех эскадрилий – до 50 машин и больше", – подытожил эксперт.