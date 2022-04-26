"Зеленый коридор" для Азовстали оказался очередной ловушкой с обстрелами артиллерии, – советник городского главы Мариуполя

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"По факту это выглядит так – из бронированного автомобиля в большие громкоговорители делается предложение сдаться и выйти в течение 10-15 минут. После делается небольшая пауза и производятся обстрелы артиллерии по жилой зоне в границах условного выхода из Азовстали", - пишет Андрющенко.

Также он добавил, что гуманитарная обстановка в городе остается тяжелой.

"Несмотря на открытую "баню" и множество пропаганды о наличии пищи и воды, пищи катастрофически не хватает. Более того, оккупанты перешли к позорной практике обеспечения пищей мужчин исключительно в случае вовлечённости в работы. Поэтому, мужчины вынуждены принимать участие в разборе завалов, обустройстве братских могил буквально чтобы не умереть от голода. Без превышений. Медицинская помощь недоступна.Оккупанты анонсировали открытие первой "больницы" в помещении стоматологического центра "Апполония" в Левобережном районе. Что, вероятно, говорит о настоящей подготовленности оккупантов, их заботе о гражданских и реальном положении других больниц города", - отметил советник мэра.

На заводе "Азовсталь" в Мариуполе находятся более тысячи женщин, детей и более 500 раненых. Также спутник зафиксировал третью братскую могилу вблизи Мариуполя в поселке Старый Крым.

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