"Зеленый коридор" для Азовстали оказался очередной ловушкой с обстрелами артиллерии, – советник городского главы Мариуполя
В Мариуполе россияне не просто не останавливали обстрелы территории завода, но и прибегли к обстрелам по условному коридору на выход
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"По факту это выглядит так – из бронированного автомобиля в большие громкоговорители делается предложение сдаться и выйти в течение 10-15 минут. После делается небольшая пауза и производятся обстрелы артиллерии по жилой зоне в границах условного выхода из Азовстали", - пишет Андрющенко.
Также он добавил, что гуманитарная обстановка в городе остается тяжелой.
"Несмотря на открытую "баню" и множество пропаганды о наличии пищи и воды, пищи катастрофически не хватает. Более того, оккупанты перешли к позорной практике обеспечения пищей мужчин исключительно в случае вовлечённости в работы. Поэтому, мужчины вынуждены принимать участие в разборе завалов, обустройстве братских могил буквально чтобы не умереть от голода. Без превышений. Медицинская помощь недоступна.Оккупанты анонсировали открытие первой "больницы" в помещении стоматологического центра "Апполония" в Левобережном районе. Что, вероятно, говорит о настоящей подготовленности оккупантов, их заботе о гражданских и реальном положении других больниц города", - отметил советник мэра.
- На заводе "Азовсталь" в Мариуполе находятся более тысячи женщин, детей и более 500 раненых. Также спутник зафиксировал третью братскую могилу вблизи Мариуполя в поселке Старый Крым.
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