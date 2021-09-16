"Зеленый" COVID-паспорт в Италии является обязательным почти во всех аспектах жизни, - журналистка

Журналистка рассказала об этом в программе "Комментарий с Анжеликой Сизоненко" на Еспресо.TV.

""Зеленый" паспорт - документ, выдаваемый после вакцинации или на основе отрицательного теста на COVID-19 в Италии был введен еще несколько месяцев назад. Население готовили к тому, что применение этого паспорта будет только расширяться. Сначала он был нужен для того, чтобы сесть за столик в ресторане, а также для посещения культурных и спортивных мероприятий. Позже начали добавлять новые категории работников, которым "зеленый" паспорт необходим для работ: работники образования и медицинской сферы. Недавно было анонсировано расширение перечня профессий. Это не является шоком для итальянцев, ведь в стране уже вакцинировано около 65% взрослого населения", - отметила Суренович.

Журналистка отметила, что для большинства итальянцев обязательное введение "зеленого" паспорта не является чем-то страшным и обременительным.

"Относительно вакцинации итальянцев, сначала речь шла о 70%, сейчас же власти говорят о 80% населения. Касаемо невакцинированных работников медицинской или образовательной сфер, их переводили на работу, которая не предусматривает контакта с другими людьми, а со временем, когда правила становились жесткими, их отлучали от работы. И после 5 дней недопуска на рабочее место этого человека могут уволить с работы ", - отметила Суренович.