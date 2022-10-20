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Зеленый борщ со щавелем и яйцом.
Вкусно, полезно и просто. Зеленый борщ со щавелем и яйцом – это кладезь витаминов. Варить его можно: с мясом, курицей, грибами и т.п. Подаем к столу со сметаной и ржаным хлебом!
Ингредиенты для приготовления зелёного борща на 8 порций?
- свинины 500 гр
- Картофеля 2 шт.
- Одна морковь
- Одна луковица
- Щавля 70 гр
- 4 яйца
- 2,5 л воды
- 1 лавровый лист
- 20 гр растительного масла
- Соль/специи – индивидуально по вкусу
Как приготовить зеленый борщ?
- Свинину с косточкой (можно ребра) залить холодной водой и довести до кипения
- Пенку снимаем
- Варим мясо на лайтовом огне 1 час
- Сваренное мясо отделяем от костей
- Процеживаем бульон и возвращаем к нему мясо
- Доведите до кипения второй раз
- Очищенный картофель режем на небольшие кусочки и бросаем в кипящий бульон.
- Натертую на терке морковь и мелко резаный лук бросаем на горячую сковороду с маслом.
- Обжариваем до 5 минут на среднем огне и добавляем к борщу в кастрюлю.
- 7 минут отвариваем яйца, очищаем, нарезаем и добавляем в борщ.
- Добавляем лавровый лист
- Соль/специи – по вкусу
- Нарезаем промытый щавель
- Когда картофель в борще станет мягким – добавляем в борщ щавель, доводим до кипения и выключаем огонь.
- Готовый зеленый борщ накрываем крышкой, давая ему настояться.
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