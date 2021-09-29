"Зеленые" во Франции выбрали кандидата на пост президента

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на газету Le Figaro.

Во второй тур праймериз Жадо вышел с евродепутатом Сандрин Руссо. Жадо получил 51,03% голосов.



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Жадо с 1999 года входит в состав партии. С 2009 года и по сей день он также является евродепутатом.



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Президентские выборы во Франции запланированы на весну 2022 года.