"Зеленые" во Франции выбрали кандидата на пост президента
Французская партия "Зеленых" выбрала политика и эколога Янника Жадо кандидатом на выборах президента страны в 2022 году
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на газету Le Figaro.
Во второй тур праймериз Жадо вышел с евродепутатом Сандрин Руссо. Жадо получил 51,03% голосов.
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Жадо с 1999 года входит в состав партии. С 2009 года и по сей день он также является евродепутатом.
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Президентские выборы во Франции запланированы на весну 2022 года.
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