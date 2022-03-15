Зеленые коридоры в Сумской области: откуда будут вывозить людей
На 15 марта зеленые коридоры в Сумской области будут действовать из городов Сумы, Конотоп, Шостка, Тростянец и Лебедин
Об этом сообщил глава ОВА Сумщины Дмитрий Живицкий в Telegram .
" Зеленые коридоры из городов: Сумы, Конотоп, Шостка, Тростянец, Лебедин согласованы на сегодня, вторник, 15 марта 2022 года", - написал Живицкий.
Зеленые коридоры будут действовать с 09:00 до 21:00, уточнил он.
Напомним, в понедельник, 14 марта, было согласовано 10 гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей из населенных пунктов Украины, уничтожаемых российскими оккупантами.
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