Зеленые коридоры в Сумской области: откуда будут вывозить людей

Об этом сообщил глава ОВА Сумщины Дмитрий Живицкий в Telegram .

" Зеленые коридоры из городов: Сумы, Конотоп, Шостка, Тростянец, Лебедин согласованы на сегодня, вторник, 15 марта 2022 года", - написал Живицкий.



Зеленые коридоры будут действовать с 09:00 до 21:00, уточнил он.

14 марта коридоры по вывозу людей на территории области не действовали.





Напомним, в понедельник, 14 марта, было согласовано 10 гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей из населенных пунктов Украины, уничтожаемых российскими оккупантами.