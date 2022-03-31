"Зеленые" коридоры – это миф, обстрелы не стихают ни днем, ни ночью, - боец ТрО Чернигова о ситуации в городе
Николай Кривулько отметил, что в Чернигове напряжение не уменьшается
Об этом он сказал в эфире Espreso TV.
"Минувшей ночью били очень сильно, этой ночью также были артобстрелы. На черте города не стихают позиционные бои", - отметил боец ТрО.
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Кривулько добавил, что российские орки разрушают центр города, совершенно не военные объекты, такие как почта или "Детский мир".
Также боец отметил, что обстрелы россияне проводят 120-м минометом, пушками и запрещенными кассетными бомбами: "Больше всего готовят с востока и с севера".
"Некоторые отчаянные пробуют на лодках самостоятельно переправлять людей и груз через Десну, однако оккупанты обстреливают людей, автомобили и по всем, кто пытается переплыть Десну. Зеленые корриды – это миф для СМИ, которые еще верят оккупантам", – подчеркнул боец.
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