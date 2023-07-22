Об этом сообщает BBC.

Теперь Пятая авеню в Харлоу имеет официальное название "Пятая авеню - авеню имени Зеленского". Таким образом, улица имеет два альтернативных названия.

Депутат Палаты общин от Консервативной партии Роберт Халфон объяснил, что Харлоу было построено для многих лондонских семей, вынужденных уехать после Второй мировой войны.

"Новый город Харлоу предстал как феникс из пепла. Мы хотели показать украинцам, что можно сделать - что после победы над Россией есть надежда, есть возможности, что у них будут хорошие новые города", - пояснил политик.

Он также похвалил жителей Харлоу, помогших приютить и поддержать около 70 украинских беженцев с начала российского вторжения.