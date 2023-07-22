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Zelenskyy Avenue: В Великобритании открыли улицу в честь президента Украины

22 июля, 2023 суббота
00:27
Мир

В городе Харлоу в английском графстве Эссекс в пятницу официально открыли первую в стране улицу, названную в честь украинского президента Владимира Зеленского

Об этом сообщает BBC.

Теперь Пятая авеню в Харлоу имеет официальное название "Пятая авеню - авеню имени Зеленского". Таким образом, улица имеет два альтернативных названия.

Депутат Палаты общин от Консервативной партии Роберт Халфон объяснил, что Харлоу было построено для многих лондонских семей, вынужденных уехать после Второй мировой войны.

"Новый город Харлоу предстал как феникс из пепла. Мы хотели показать украинцам, что можно сделать - что после победы над Россией есть надежда, есть возможности, что у них будут хорошие новые города", - пояснил политик.

Он также похвалил жителей Харлоу, помогших приютить и поддержать около 70 украинских беженцев с начала российского вторжения.

  • На церемонии открытия нового названия, во время которой был торжественно изменен знак, должен присутствовать и посол Украины в Британии Вадим Пристайко, но его неожиданно уволили утром в пятницу.
  • 13 июля экспосол Украины в Великобритании Вадим Пристайко раскритиковал комментарий Владимира Зеленского, якобы он ежедневно утром будет благодарить Воллеса за помощь Украине. Пристайко заявил, что это был "нездоровый сарказм" со стороны президента.
  • Ранее министр обороны Британии Бен Уоллес прокомментировал возмущение Владимира Зеленского о том, что НАТО не пригласило Украину, и заявил, что его страна не является онлайн-магазином Amazon, поэтому не может передать Украине все необходимое оружие из своих запасов.

Владимир Зеленский
Великобритания
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