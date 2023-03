Об этом она сообщила на своей facebook-странице.

Елена Зеленская отметила, что получила награду "для всех украинских женщин – всех, кто ныне воюет, защищает, волонтерит, донатит, заботится, выполняет свою работу, чтобы приблизить победу".

"Женский подвиг в этом противостоянии особенный, потому что он многогранен: женщины вносят свой вклад повсеместно, от армии до мест эвакуации, от тыла к фронту.

И единственное, чего желаю вместе с нашей победой – чтобы те, кто далеко, смогли как можно быстрее вернуться; те, кто рискует, – уцелели; чтобы раненые и травмированные восстановились и нашли силы; чтобы разделенные семьи снова смогли обняться и больше не разводиться», – добавила она.

Международный форум Forbes 30/50 собрал в Абу-Даби известных представительниц политики, бизнеса и неправительственных организаций. Жена президента Украины стала участницей панельной дискуссии по теме женского лидерства. Она рассказала, как изменилась жизнь в Украине и ее деятельность с началом полномасштабного вторжения России.

Также во время форума были отмечены Малала Юсафзай, лауреат Нобелевской премии мира (награда Changemaker), Билли Джин Кинг, икона спорта и борец за равенство (награда Know Your Value), Глория Стайнем, журналистка и активистка (награда Lifetime Achieve).

Справка. Форум Forbes 30/50 – крупнейшее глобальное мероприятие для женщин, объединившее представительниц сообщества успешных молодых предпринимателей и лидеров (список Forbes 30 Under 30) и легендарных представительниц различных сфер с бесценным опытом (список Forbes 50 Over 50). Форум проходит 7–10 марта в Абу-Даби по случаю Международного дня борьбы за права женщин.