Зеленскому за время президентства угрожали более 20 раз, - СБУ
Президенту Украины Владимиру Зеленскому с 2019 года 22 раза поступали угрозы
Об этом сообщил Укринформу пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко.
Как отметили в СБУ, с 2019 года по сентябрь 2021-го было получено 25 сообщений с угрозами в адрес высших государственных деятелей. Из них 22 были адресованы президенту Украины, а еще три - министру внутренних дел.
По его словам, сотрудниками Службы безопасности Украины совместно с Национальной полицией установлены лица, причастные к анонимным сообщениям с угрозами насильственного характера.
Дехтяренко отметил, что СБУ в течение 2019 года было зафиксировано существенное увеличение количества анонимных сообщений об угрозе общественности и заминировании, поступавших в адрес правоохранителей, предприятий, торгово-развлекательных центров, центров отдыха и аэропортов. Одним из факторов увеличению этих угроз были выборы президента Украины. Среди мотивов злоумышленников - препятствование надлежащему проведению избирательного процесса.
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