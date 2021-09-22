Зеленскому за время президентства угрожали более 20 раз, - СБУ

Об этом сообщил Укринформу пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко.

Как отметили в СБУ, с 2019 года по сентябрь 2021-го было получено 25 сообщений с угрозами в адрес высших государственных деятелей. Из них 22 были адресованы президенту Украины, а еще три - министру внутренних дел.

По его словам, сотрудниками Службы безопасности Украины совместно с Национальной полицией установлены лица, причастные к анонимным сообщениям с угрозами насильственного характера.

Дехтяренко отметил, что СБУ в течение 2019 года было зафиксировано существенное увеличение количества анонимных сообщений об угрозе общественности и заминировании, поступавших в адрес правоохранителей, предприятий, торгово-развлекательных центров, центров отдыха и аэропортов. Одним из факторов увеличению этих угроз были выборы президента Украины. Среди мотивов злоумышленников - препятствование надлежащему проведению избирательного процесса. 22 сентября у села Лесники в Киевской области стреляли в автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира.

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