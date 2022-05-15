Зеленскому вручили Герб Таллинна
Президент Украины Владимир Зеленский 15 мая получил Герб Таллинна - награду в знак особого уважения
Об этом сообщил Офис президента в телеграме.
"Президент Украины Владимир Зеленский получил Герб Таллинна - награду, которую вручают в знак особого уважения. Решение о награждении Главы Украинского государства горсовет Таллинна принял 5 мая. Награду для Владимира Зеленского мэр Таллинна Евгений Осиновский передал первому заместителю Председателя Верховной Рады Украины Александру Корниенку, который находится с визитом в Эстонии", - говорится в заявлении.
По словам Евгения Осиновского, знак отличия показывает солидарность Таллина и его жителей с украинцами и поддержку их в героической борьбе с российской агрессией.
"В Европе в 21-м веке нет места насильственному изменению границ, убийству людей и бомбардировке городов. Я уверен, что мы выиграем эту войну. Желаю вашему Президенту и вашему народу успехов в этой войне, что важно для всего мира. Уверен, что Эстония, наш народ и Таллинн мощно стоят с вами в этой войне. Слава Украине!" - подчеркнул мэр Таллинна.
Евгений Осиновский добавил, что Украина и украинцы должны победить, чтобы мирно и самостоятельно выбирать дальнейший путь.
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