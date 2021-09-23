Зеленскому важно принять пиарный закон "против олигархов", который усиливает его диктаторские функции, - Княжицкий
По мнению Княжицкого, представители олигархата шантажировали Зеленского, что не дадут голосов за закон об олигархах, если он не выполнит их условий
Об этом заявил в Facebook народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Николай Княжицкий.
"Зеленскому важно принять декларативный пиарный закон "против олигархов", который вместо этого усиливает его диктаторские функции. Ясно, что представители олигархов этого закона не боялись, но шантажировали Зеленского, что голоса не дадут, если он не выполнит их условий. Условия заключались в том, что следующий проект 5600, который повышал налоги в том числе для олигархических бизнесов не будет принят. Зеленский ушел на сговор с олигархами, 5600 сняли ", - написал Княжицкий.
По его словам, в результате фракции близкие к Коломойскому, Веревскому, большинство людей Ахметова и часть фракции Голос согласились не только поддержать Зеленского, но и ограничить права депутатов обсудить поправки в закон об олигархах.
- Напомним, что фракции "Европейская солидарность" и "Батькивщина" подали заявление об отстранении председательствующего в ВР Руслана Стефанчука от рассмотрения законопроекта об олигархах. Однако парламент провалил голосование. Оппозиция считала, что Стефанчук нарушает регламент.
- 23 сентября Верховная Рада приняла закон о статусе олигархов в Украине.
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