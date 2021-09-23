Зеленскому важно принять пиарный закон "против олигархов", который усиливает его диктаторские функции, - Княжицкий

Об этом заявил в Facebook народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Николай Княжицкий.

"Зеленскому важно принять декларативный пиарный закон "против олигархов", который вместо этого усиливает его диктаторские функции. Ясно, что представители олигархов этого закона не боялись, но шантажировали Зеленского, что голоса не дадут, если он не выполнит их условий. Условия заключались в том, что следующий проект 5600, который повышал налоги в том числе для олигархических бизнесов не будет принят. Зеленский ушел на сговор с олигархами, 5600 сняли ", - написал Княжицкий.

По его словам, в результате фракции близкие к Коломойскому, Веревскому, большинство людей Ахметова и часть фракции Голос согласились не только поддержать Зеленского, но и ограничить права депутатов обсудить поправки в закон об олигархах.

Также нардеп обнародовал свои поправки к законопроекту об олигархах. "Вопреки закону, власти Слуг отказалась предоставлять слово оппозиции для учета поправок. Подаю их для обоснования ", - написал Княжицкий.

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