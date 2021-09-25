Зеленскому усилили кортеж, Нацполицию перевели на усиленный режим, - СМИ
Президент Владимир Зеленский усилил свою охрану
В частности, увеличено количество машин в кортеже главы Украинского государства, передает Еспресо.TV .
Обновленный кортеж президента Зеленского вечером в пятницу, 24 сентября 2021 года, заметила Украинская правда .
Читайте также: Откат к диктатуре. Как Зеленский и олигархи Раду отменили
Обновленный кортеж видели на Обуховской трассе.
"Он двигался в сторону государственных дач около 21 часов", - отмечается в сообщении.
Со ссылкой на собственные источники в правовохоронних органах издание также рассказывает, что глава Национальной полиции Игорь Клименко приказал с 25 сентября по 8 октября перевести личный состав криминальной полиции и следственных подразделений на усиленный режим работы "в связи с обострением криминогенной обстановки на территории государства, связанной с совершением тяжких уголовных преступлений, в том числе с применением огнестрельного оружия, и которые вызвали в обществе большой резонанс, с целью проведения профилактических мероприятий для ее стабилизации".
Согласно этому приказу, полицейские будут работать сверхурочно, но не более 12:00 в сутки и 6 дней в неделю.
Журналисты связывают вышеперечисленные меры с нападением на первого помощника Сергея Шефира.
- 22 сентября у села Лесники в Киевской области стреляли в автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского, в прошлом сценариста и продюсера студии "Квартал 95", выходца из Кривого Рога Сергея Шефира.
- Нацполиция рассматривает три основные версии покушения на первого помощника президента Сергея Шефира.
- Глава Офиса президента Андрей Ермак считает обстрел авто Шефира вызовом Владимиру Зеленскому и его команде.
- По словам советника главы МВД Антона Геращенко, основная версия покушения на Шефира - это политическое убийство для устрашения президента и его ближайшего окружения.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.58
Покупка 26.58Продажа 26.83
-
EUR
Покупка 31.07Продажа 31.47
- Актуальное
- Важное