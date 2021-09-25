Зеленскому усилили кортеж, Нацполицию перевели на усиленный режим, - СМИ

В частности, увеличено количество машин в кортеже главы Украинского государства, передает Еспресо.TV .



Обновленный кортеж президента Зеленского вечером в пятницу, 24 сентября 2021 года, заметила Украинская правда .



Читайте также: Откат к диктатуре. Как Зеленский и олигархи Раду отменили



Обновленный кортеж видели на Обуховской трассе.



"Он двигался в сторону государственных дач около 21 часов", - отмечается в сообщении.







Со ссылкой на собственные источники в правовохоронних органах издание также рассказывает, что глава Национальной полиции Игорь Клименко приказал с 25 сентября по 8 октября перевести личный состав криминальной полиции и следственных подразделений на усиленный режим работы "в связи с обострением криминогенной обстановки на территории государства, связанной с совершением тяжких уголовных преступлений, в том числе с применением огнестрельного оружия, и которые вызвали в обществе большой резонанс, с целью проведения профилактических мероприятий для ее стабилизации".



Согласно этому приказу, полицейские будут работать сверхурочно, но не более 12:00 в сутки и 6 дней в неделю.



Журналисты связывают вышеперечисленные меры с нападением на первого помощника Сергея Шефира.

22 сентября у села Лесники в Киевской области стреляли в автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского, в прошлом сценариста и продюсера студии "Квартал 95", выходца из Кривого Рога Сергея Шефира.

Нацполиция рассматривает три основные версии покушения на первого помощника президента Сергея Шефира.

Глава Офиса президента Андрей Ермак считает обстрел авто Шефира вызовом Владимиру Зеленскому и его команде.

По словам советника главы МВД Антона Геращенко, основная версия покушения на Шефира - это политическое убийство для устрашения президента и его ближайшего окружения.