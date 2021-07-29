Зеленскому следует помнить, что срока давности у государственной измены нет, - Тетерук о срыве операции по задержанию "вагнеровцев"

Об этом Тетерук сказал в эфире программы "Комментарий с Кристиной Шкудор" на Еспресо.TV.



"Все силовые ведомства в Украине и ключевые государственные институты имеют назначенных лично Зеленским руководителей. Эти руководители основной своей целью видят угодить Зеленскому. Поэтому очевидно, что общество, которое хоть немного анализирует положение вещей, будет наблюдать за действиями этих структур. А именно за действиями руководителей ведомств, которые должны действовать по действующему законодательству, а не выполнять прихоти Зеленского ", - сказал Тетерев.



Экс-нардеп отметил, что для украинского общества является очевидным тот факт, что во время подготовки к тайной военной спецоперации по "вагнеровцах" произошел не какой-то пиар-ход. По мнению тетерева, произошло нарушение уголовного законодательства, которое влечет за собой до 15 лет заключения.



"Если Зеленский и подчиненные ему лица хотят разрушить это дело, чтобы избежать ответственности, то нужно помнить, что срока давности за государственную измену нет, и то, что данная операция была подготовлена совместно с нашими союзниками, которые не позволят сфальсифицировать детали этой операции ", - добавил Тетерук



Экс-нардеп уверен, что детали спецоперации по "вагнеровцам" откроет не только анонсированный волонтерским сообществом Bellingcat фильм-расследование, но и участники спецоперации из государств-союзников.





Напомним, документальный фильм группы Bellingcat, посвященный провалу операции по задержанию "вагнеровцев", должен выйти после лета 2021 года.

25 июня президент Владимир Зеленский в интервью каналу "1 + 1" заявил, что операция по "вагнеровцам" готовилась не в Украине, и рассказал, как звонил по ним самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко.