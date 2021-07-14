Зеленскому сказали, что задержание нардепов-"слуг" под воздействием наркотиков является спецоперацией полиции, - СМИ об отставке Авакова

Об этом говорится в материале LIGA.net .

Как сообщается, поводом для отставки Авакова стало не дело об убийстве Павла Шеремета.

"Кто-то вложил президенту в уши, что истории со " слугами " Васильковским, Юрченко и Брагарем - это спецоперация полиции. Что их пасли и это было специально сделано", - сообщил источник в руководстве фракции "Слуга народа".

Также эту версию подтвердил источник в руководстве ОПУ.



"Здесь в уши не надо ничего вкладывать, когда у тебя за три недели пакуют трех депутатов", - подчеркнул он.

Напомним, по информации СМИ, полиция остановила нардепа "СН" Игоря Васильковского, т. к. заподозрила в управлении транспортным средством в состоянии опьянения. Он отказался сдавать анализы после остановки. Сам нардеп заявил, что его остановили просто так и он не был в состоянии алкогольного опьянения.

Впоследствии появилась информация, что 3 июля вечером в Киеве патрульная полиция остановила автомобиль Toyota Camry, за рулем которого сидел народный депутат от партии "Слуга народа" Евгений Брагарь. Во время проверки полиция заподозрила, что Брагарь находится в состоянии наркотического опьянения и предложила ему пройти медицинское обследование.

Также появилась информация, что народный депутат Александр Юрченко, бывший член фракции "Слуга народа" в центре Львова совершил ДТП . Отмечают, что он находился под действием наркотиков. Так, в четверг, 8 июля, на площади Мицкевича в центре Львова 32-летний народный депутат Александр Юрченко за рулем Ford Mustang въехал в Volkswagen Jetta, а затем напал на его водителя.

Впоследствии в сети появились документы о результатах медицинского осмотра народного депутата Александра Юрченко, подтверждающие, что депутат находился в состоянии наркотического опьянения на момент совершения дорожно-транспортного происшествия во Львове. Председатель политической партии "Слуга народа" Александр Корниенко призвал Юрченко сложить мандат. Сам Юрченко заявил, что не употреблял наркотики , когда попал в ДТП во Львове, и не собирается сдавать мандат.

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков подал заявление об отставке .

Президент Владимир Зеленский предложил нардепа- "слугу" Дениса Монастырского на пост главы МВД.

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