Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Общество Зеленскому сказали, что задержание нардепов-"слуг" под воздействием наркотиков является спецоперацией полиции, - СМИ об отставке Авакова

Зеленскому сказали, что задержание нардепов-"слуг" под воздействием наркотиков является спецоперацией полиции, - СМИ об отставке Авакова

14 июля, 2021 среда
13:40
Общество Арсен Аваков

СМИ отмечают, что причинами отставки Арсена Авакова с должности министра внутренних дел могли быть истории с нардепами "Слуги народа" Игорем Васильковским и Евгением Брагарем, а также с исключенным из фракции Александром Юрченко, которых под воздействием наркотиков задерживала полиция

Об этом говорится в материале LIGA.net .

Как сообщается, поводом для отставки Авакова стало не дело об убийстве Павла Шеремета.

"Кто-то вложил президенту в уши, что истории со " слугами " Васильковским, Юрченко и Брагарем - это спецоперация полиции. Что их пасли и это было специально сделано", - сообщил источник в руководстве фракции "Слуга народа".

Также эту версию подтвердил источник в руководстве ОПУ.

"Здесь в уши не надо ничего вкладывать, когда у тебя за три недели пакуют трех депутатов", - подчеркнул он.

  • Напомним, по информации СМИ, полиция остановила нардепа "СН" Игоря Васильковского, т. к. заподозрила в управлении транспортным средством в состоянии опьянения. Он отказался сдавать анализы после остановки. Сам нардеп заявил, что его остановили просто так и он не был в состоянии алкогольного опьянения.
  • Впоследствии появилась информация, что 3 июля вечером в Киеве патрульная полиция остановила автомобиль Toyota Camry, за рулем которого сидел народный депутат от партии "Слуга народа" Евгений Брагарь. Во время проверки полиция заподозрила, что Брагарь находится в состоянии наркотического опьянения и предложила ему пройти медицинское обследование.
  • Также появилась информация, что народный депутат Александр Юрченко, бывший член фракции "Слуга народа" в центре Львова совершил ДТП . Отмечают, что он находился под действием наркотиков. Так, в четверг, 8 июля, на площади Мицкевича в центре Львова 32-летний народный депутат Александр Юрченко за рулем Ford Mustang въехал в Volkswagen Jetta, а затем напал на его водителя.
  • Впоследствии в сети появились документы о результатах медицинского осмотра народного депутата Александра Юрченко, подтверждающие, что депутат находился в состоянии наркотического опьянения на момент совершения дорожно-транспортного происшествия во Львове. Председатель политической партии "Слуга народа" Александр Корниенко призвал Юрченко сложить мандат. Сам Юрченко заявил, что не употреблял наркотики , когда попал в ДТП во Львове, и не собирается сдавать мандат.
  • Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков подал заявление об отставке .
  • Президент Владимир Зеленский предложил нардепа- "слугу" Дениса Монастырского на пост главы МВД.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Арсен Аваков
Офис президента Украины
Читайте также:
Олексій Данілов
12 июля, 2021 понедельник
Такого количества провайдеров, как у нас, нет ни в одной стране мира, - Данилов о блокировании санкционных ресурсов
путін
title.author Виталий Портников
13 июля, 2021 вторник
Виталий Портников: Для Путина Украины нет и не будет
12 июля, 2021 понедельник
В США зафиксировали одну из самых высоких температур на Земле
Киев
+22
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 27.17
    Покупка 27.17
    Продажа 27.38
  • EUR
    Покупка 31.98
    Продажа 32.39
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, среда
14 июля
13:55
Звездная украинская теннисистка не сыграет на Олимпиаде
13:51
Кабмин обязал лесхозы направлять треть прибыли на воспроизводство лесов
13:48
Дмитрий Кулеба
Литва вдвое уменьшила стоимость долгосрочных виз для украинцев, - Кулеба
13:40
В Грузии 4 телеканала прекратили вещание: требуют отставки премьера из-за убийства журналиста
13:33
Евгения Кравчук
Трое депутатов отозвали "языковые" поправки по бюджетному законопроекту, - нардеп-"слуга" Кравчук
13:26
Денис Шмигаль
Правительство одобрило проведение перерасчета пенсий для военнослужащих, - Шмыгаль
13:14
ВСП
Рада приняла еще один закон для судебной реформы: он регулирует назначения в ВСП
13:05
Сборную Англии накажут за беспорядки на "Уэмбли" во время финала Евро-2020
12:57
арест
На Киевщине задержали похитителей автомобилей премиум-класса
12:51
Послы ЕС рекомендовали отменить ограничения на въезд для Украины, - журналист
12:40
Офис генпрокурора подозревает руководителя карьера в Запорожье в незаконной добыче гранита на 450 млн грн
12:26
Футболисты сборной Украины выложили совместное фото с российским рэпером Бастой
12:23
Александр Ткаченко
Ткаченко: Язык не может быть предметом манипуляций и спекуляций для пророссийских и псевдопатриотических сил
12:16
Дмитрий Разумков
"Принадлежность к олигархам должен определять не СНБО, а комиссия НАПК": Разумков подал поправки к законопроекту Зеленского
12:11
HMS Queen Elizabeth
На борту британского авианосца Queen Elizabeth коронавирусом заразились больше 100 полностью вакцинированных моряков
12:02
Роналду и Моуринью
"Роналду - идиот" В Испании обнародовали записи телефонных разговоров президента "Реала"
11:56
Инвесткомпания Concorde Capital запустила в Украине онлайн-платформу по торговле сельхозземлей
11:52
На Киевщине произошел масштабный пожар на предприятии
На Киевщине произошел масштабный пожар на предприятии, к тушению привлекали 8 единиц спецтехники
11:51
Обновлено
Требовали пересчета пенсий: под Радой произошли столкновения между силовиками-ветеранами и полицией
11:35
Геннадий Кернес
Экс-мэр Кернес посмертно стал почетным гражданином Харькова
11:35
"Динамо" сыграет матч против чемпионов Италии
11:31
В Украине планируют создать спецподразделения по расследованию преступлений, совершенных в условиях войны, - ОГПУ
11:19
киберполиция
Используется для кибератак: Госспецсвязи предупредила о фишинговом сайте, имитирующем сайт Офиса президента
11:14
зеленский аваков
Уйти в отставку Авакова попросил Зеленский, - нардеп-"слуга" Верещук
11:01
Украинский футболист Зозуля заявил, что ему стыдно за власть и людей, которые "устали от войны"
10:57
covid
В оккупированном Крыму новый антирекорд заболеваемости COVID-19: доминирует штамм "дельта"
10:52
Въезд грузовиков в Киев ограничен из-за жары
10:51
Рада
Рада 14 июля соберется на внеочередное заседание: в повестке дня 2 вопроса
10:35
Фаны сборной Англии собрали 100 тыс. gодписей под петицией с требованием переиграть финал Евро-2020
10:33
Экс-нардепа Семенченко, на которого открыто три уголовных дела, перевели из СИЗО под домашний арест
10:27
НАНУ предполагает вспышку коронавируса в Украине
10:16
AstraZeneca
Япония передаст через COVAX 11 млн доз вакцины AstraZeneca: перечень стран
10:01
В России олимпийцам раздали "темники" с ответами на вопросы об оккупированных Крыме и Донбассе
09:55
Хайко Маас
Глава МИДа Германии Маас заявил, что Китай и РФ поставляют свои вакцины для достижения политических целей
09:54
студент
В Украине начался прием электронных заявлений в вузы
09:35
Украинцы помогли "Ференцварошу" выйти в следующий раунд Лиги чемпионов
09:34
В Украине за сутки вакцинировали более 100 тыс. человек
09:32
Эксклюзив
Павел Кухта
Нацбанк остается независимым, несмотря на увольнение топ-менеджеров, - Павел Кухта
09:20
Официальный курс: доллар снова подорожал
09:15
В течение суток в Украине зафиксировано 25 смертей от COVID-19, заразились 547 человек
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV