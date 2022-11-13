Херсон, к нему приковано внимание без преувеличения всего мира. Военные среды, военно-политическое руководство многих стран реагируют и внимательно изучают ситуацию. Прозвучали предположения, что, возможно, россияне готовят какую-то ловушку. Речь идет о Херсоне, но в любом случае понимаем, что с физической точки зрения, с военной точки зрения удержать правобережный плацдарм при нынешних обстоятельствах они бы не имели возможности. Но история очень сложная.

Украинская армия, сейчас делает невероятную работу, захватывает оружие и технику противника, включая артиллерию. Это действительно довольно показательно и о многом говорит. Потому что исторически, как я когда-то говорил, артиллерия всегда была мощнейшей силой русской армии и хорошо отрабатывала себя. Если артиллерия не отводится должным образом, как и все остальное, то это означает, что управление артиллерией и организация войска также разваливается. А если разваливается артиллерия, то ситуация с организацией пехоты и батальонов, скорее всего, еще хуже. До сих пор они действительно были весьма успешны в применении артиллерии в этой войне. Это говорит о том, что фактически армия разваливается перед Херсоном. Люди предполагают, что это может быть ловушка, но это уже другой вопрос.

Я видел видеообращение министра обороны Российской Федерации, военного преступника – Шойгу. Он выглядел как побитый пес, но в нынешней ситуации его никто не стал критиковать. Пригожин, Кадыров начинают хвалить его и Суровикина. Мы понимаем, что у россиян есть какой-то определенный стратегический план. Возможно, они действительно не хотят цепляться за этот военный плацдарм, потому что они понимают, что продолжать наступление в направлении Николаева у них нет сил в настоящий момент, и они запускают много разных фальшивых сигналов о так называемом перемирии. Понятно, что основное условие перемирия – это освобождение наших временно оккупированных территорий, но я более чем уверен, что на данный момент у русских есть определенный военный план.

Россия проигрывает эту войну в том виде, в каком она есть сейчас. Во-вторых, они бы не делали этого, если бы не имели иного намерения. Так что это за намерения? Самое важное для Путина сейчас – это выиграть время. Почему он к этому стремится? Он договорился с Северной Кореей о получении оружия от нее. Он хочет получить больше ракет от Ирана, и для этого ему понадобится больше времени. Ему нужно время на подготовку мобилизованных солдат, а также на переправу людей через Днепр в Херсоне, которую за ночь совершить не удастся. Очевидно, что это война на смерть, это не та война, в которой он отступает, потому что ему так хочется, он делает это по стратегическим причинам. И эта стратегическая причина заключается либо в том, что он хочет, чтобы войска атаковали в другом месте, где, по его мнению, мы слабы, либо потому, что он хочет позволить Украине получить Херсон, а затем со временем заставить международное сообщество сказать: "О, вы получили Херсон, давайте прекратим огонь сейчас". Я думаю, что именно это он пытается сделать, потому что Путин видит эту войну всегда в стратегическом ключе, возможно более международном и более стратегическом, чем Украина. Поэтому Путин концентрируется на том, сколько положительной энергии он сможет получить для России от Франции, Германии и других стран, а также от положительно настроенных к Путину людей в Республиканской партии и некоторых в Белом доме.

Ситуация зимой может быть катастрофической для гражданского населения. Это с одной стороны военное преступление, с другой - это часть сценария большой тотальной войны, которую готовит Путин. Не имея возможности добиться реальных результатов на поле боя, он хочет истреблять нашу гражданскую инфраструктуру. Для этого он собирается использовать как иранские баллистические ракеты, так и имеющиеся у него Искандеры-М.

Что я услышал из поездки к аятолле, так это то, что Россия не получила тех ответов, на которые надеялась, что на самом деле Иран не собирается давать столько ракет и так быстро, как просила Россия, и что часть ракет действительно может прийти весной. И это, конечно, еще одна веская причина, почему Путин тормозит войну – чтобы перенести ее на зиму. Он ошибочно считает, что если он будет продолжать атаковать инфраструктуру и города, то это изменит отношение украинского народа, что только доказывает, как это было с первых дней войны, что он не понимает ни психологию, ни культуру украинского народа, который не собирается сдаваться. Действительно, чем больше разрушений он будет делать, тем труднее ему будет выиграть войну.

По вашему мнению, какие симметричные меры должна использовать Украина в нынешней ситуации, и есть ли в общем ощущение, что Соединенные Штаты помогут нам с дальнобойными артиллерийскими системами? Потому что войну нужно заканчивать как можно скорее нашей победой, а без дальнобойных систем, в частности без ATACAMS будет очень тяжело.

Вы правы. Я думаю, что ответ, который ВСУ дают сейчас, а именно продолжают двигаться вперед атакуя – это лучший ответ, который вы можете дать. Потому что сейчас, если вы начнете обстреливать российские территории, то сыграете на руку Путину. И тогда он скажет, что это масштабная война, что ему нужна большая мобилизация, больше денег, больше ресурсов.

Поэтому Украина сейчас успешно действует и должна продолжать действовать именно так, продвигаясь вперед. Потому что ваше продвижение вперед – это на самом деле то, что приводит к трещинам в их системе. Российская армия на фронте очень хрупкая и может легко посыпаться.

Если ее снова сильно атаковать там, где она не готова, то мобилизованные солдаты, безусловно, будут бежать.

Надо найти и ударить по позициям мобилизованных россиян, ведь если они начнут бежать, другие тоже за ними последуют.

Ситуация с АТАСМС – это реальная проблема. Я не знаю почему, но кто-то в Белом доме не хочет давать эти системы Украине. Почему-то они не совсем логично полагают, как эти системы изменят ход войны. Как говорит генерал Бен Ходжес, "Россия не продемонстрировала никакой способности прибегнуть к чему-либо другому, поэтому они не отважатся на что-либо существенное и после атаки системами ATACMS". ATACMS позволили бы Украине атаковать находящиеся в тылу авиабазы, командные пункты и логистику. И все эти три вещи ускорили бы окончание войны.

Сейчас пора Зеленскому ехать в Америку, и я надеюсь, что этот тезис получит широкую огласку. Ему нужно встретиться с представителями Конгресса, с президентом Байденом и поговорить с ним лицом к лицу – не через Zoom, не в социальных сетях, а именно лицом к лицу. Черчилль когда-то тоже должен был это сделать. Он уехал и пробыл в США месяц, пытаясь донести все свои доводы, как можно выиграть войну. Пора Зеленскому взять с собой нескольких высокопоставленных лиц, поехать в Америку и аргументировано, с глазу на глаз, объяснить, зачем нам нужны АТАСМС и что нам нужно в будущем. От этого была бы большая польза, потому что американская общественность должна увидеть, что Зеленский – это живой человек, а не изображение в телевизоре.

А насколько Великобритания будет сейчас готова поддерживать Украину? Новый премьер Риши Сунак общался с президентом Зеленским и заверил в своей поддержке. Если говорить о реалиях помощи, в частности, о военных бюджетах поддержки, насколько Великобритания будет готова идти до конца?

Великобритания пойдет до конца. И в этом нет никаких сомнений. Там есть множество людей, которые понимают, что эта война касается не только Украины. Как вы знаете, Путин уже предпринял военные действия против Норвегии, Британии, Дании и Германии внутри их стран. Люди начинают понимать, что эта война затрагивает далеко не только Украину, и Великобритания не остановится на достигнутом, поскольку она готовится и работает над тем, чтобы быть готовой на случай, если эта война станет сложнее или распространится на страны-члены НАТО. Некоторые страны готовятся не так усердно, как должны и как это делает Великобритания. Они будут поддерживать вас настолько, насколько могут, пока Украина не выиграет эту войну.

Я общался с нашими бойцами, которые сейчас активно воюют на Донетчине. Они поражены, то есть такое впечатление, что они участвуют в отражении атаки зомби. Россияне гонят своих свежемобилизованных солдат на наши позиции – это какие-то страницы из Зомби-апокалипсиса. Почему торопится Путин?

Он торопится потому, что умирает. Будем откровенны. Путин умирает. У него рак или что-то другое, но он хочет увидеть победный конец этой войны, прежде чем умрет. Во-вторых, дело в том, что он может еще очень долго набирать зомби в ряды своей армии, и поэтому мы не должны оказывать ему поддержку, чтобы получить еще больше зомби, атакуя Россию. Нам следует способствовать стратегическому разделению Путина и России. Следовательно, Россия и российский народ должны выступить против Шойгу, Путина и других людей, и это стратегическая цель, над которой должны работать и Офис президента и Министерство иностранных дел – работать упорнее, потому что все это касается определенного вклада в Россию, который может поступать из Израиля, например, где есть много россиян, а также от других мировых лидеров, которых нужно убедить и действительно попытаться изменить парадигму всех этих вещей. Он торопится, потому что понимает, что времени у него очень мало. Я волнуюсь из-за промедления, за то, чтобы ВСУ зимой не перестали воевать должным образом.

Потому что именно зимой путинская армия будет самой слабой, потому что орки и солдаты зомби-апокалипсиса не захотят воевать, когда на улице минус 10 или минус 15.

И тогда украинская армия будет сильнейшей по сравнению с российской. Поэтому зима - это наша возможность победить их, и мы не можем дать им время медля, время на подготовку большего количества людей, большего количества техники, время на получение оснащения из Северной Кореи, ведь у Северной Кореи миллионная армия, а это значит, что у них есть много оснащения, которое они могут передать России. Поэтому мы не должны допустить, чтобы у них было это время. Сейчас время имеет решающее значение и Путину хорошо это известно.

Вы думаете, что он торопится? Я так не думаю. Он воюет на Донбассе, активно обстреливая этот регион только для того, чтобы убедиться, что как можно больше украинских солдат остаются на позициях на Донбассе. И это лучшее место для него, чтобы атаковать, потому что там у них большой боевой опыт. Он будет продолжать наступать, пытаясь удержать границы Донецкой области, чтобы можно было заявить, что Донецк теперь окончательно их. Это единственная причина, которой я могу обосновать активные атаки, если только Путин не знает чего-то, чего не знаю я.

История о возможном использовании Россией тактического ядерного оружия, она как священный олень – то появляется, то исчезает из повестки дня, но в любом случае следует всерьез готовиться и к подобным сценариям. Наш общий знакомый, генерал-лейтенант Бен Ходжес чрезвычайно четко озвучил определенные сценарии, в частности подчеркнув, что значительную часть вооруженных сил РФ могут уничтожить конвенционным способом, то есть с помощью конвенционного оружия. Но это бы де-факто означало принципиально новую мировую ситуацию.

Я полностью соглашаюсь с мнением Бена Ходжеса на этот счет, потому что Путин хочет выиграть эту войну. Будем откровенны, он хочет победить.

В тот момент, когда Путин прибегнет к применению тактического ядерного оружия, он существенно уменьшит свои шансы на победу.

Потому что это вызовет осуждение всего мира, будет способствовать гораздо большей поддержке Украины, а также запустит реагирование конвенционным оружием, в частности со стороны Соединенных Штатов Америки.

Путин имеет дело с демократиями. Он не понимает, что демократию невозможно запугать. Он думает, что другие страны такие же, как его Россия, и что все люди думают так же, как и он. Он не понимает свободы, демократии и силы решимости Запада, когда на него давят. Демократии не любят проигрывать, потому что это означает не борьбу с одним лидером, а борьбу со всей страной. И люди не собираются сдаваться только потому, что Путин использует тактическое ядерное оружие.

Украина сейчас входит в затяжную, зимнюю фазу войны. Понимаем, что мы должны готовиться к разным сценариям, но, по вашему мнению, какие бы вещи следовало поскорее поправить, возможно ли переосмыслить некоторые подходы?

Есть несколько моментов. Первое – это правительство. Правительство должно понять, что война может перейти в затяжную фазу и поэтому должно начать работать над тем, чтобы понять, как изменить экономику. В настоящее время правительство не очень хорошо руководит экономикой. Слишком много социализма и недостаточно поддержки предпринимательства. Есть много таких сфер и предприятий, например Укроборонпром, по сравнению с которым оборонная промышленность в Украине намного эффективнее. Правительство должно максимально поддерживать частные инициативы экономически, потому что они будут способствовать увеличению доходов, уплате налогов, а у страны будет лучшее оружие.

Требуется переосмысление всей экономики и особенно экономики оборонных систем и оборонной промышленности.

Во-вторых, если это будет затяжная война, нам нужно готовить больше людей, а это значит, что нужно учить людей, солдат, чтобы часть солдат могла покидать передовую и уходить на отдых. Это не означает, что они перестанут быть в армии, просто солдаты нуждаются в двух- или трехнедельном перерыве, чтобы восстановиться психологически и физически перед тем, как вернуться назад. Надо думать о том, что будет, если нам придется вести длительную войну. Как нам самим производить больше техники? Как нам самим тренировать больше людей? Как нам подготовить себя к продолжительной тотальной войне? Я не думаю, что все идет к этому. Это не обсуждается, хотя, безусловно, гораздо больше людей, которых можно было бы обучать, чтобы придать армии большую устойчивость.

И третье – это то, что мы побеждаем, и потому солдаты на передовой должны рисковать только тогда, когда это действительно необходимо. Боевая дисциплина превыше всего. Воины должны оставаться живыми, потому что вы не можете выиграть войну, если ваши солдаты продолжают гибнуть и получать ранения. Они должны оставаться в живых и делать все возможное для этого, сводя риски к минимуму, ведь они нужны своей стране, своему народу. Это особенно важно. Есть много очень храбрых людей, но нам не нужны храбрые мертвые люди, они нам нужны живыми – и это принципиально.

И последнее: я считаю, что необходимо серьезно переосмысливать уроки. Какие уроки мы усваиваем на фронте и как нам готовить больше офицеров и сержантов? Вот почему я говорю, что нам следует вернуть людей с передовой и дать им более профессиональную подготовку – капитанам, майорам, полковникам и даже командирам бригад, и мы должны выбрать лучших людей для будущего. Если будет затяжная война, то командовать должны только лучшие офицеры, а не кто-попало, поэтому к отбору необходимо относиться серьезнее по всей системе. Я знаю, и вы слышали, что есть еще некоторые командиры, которые прячутся в своих командных пунктах, в своих бункерах, не идут вперед с солдатами. Такие офицеры не должны получать повышения, а только настоящие воины, которые выиграют для нас эту войну. Если хотите пример, посмотрите истории таких людей, как Моше Даян в Израиле, через что он прошел и в чем его заслуга. Вот каких людей нужно находить, продвигать и делать командирами. Это путь к победе в затяжной войне. Выбирайте лучших людей и они выиграют войну для вас.

Опасность с Севера, в том числе беларусский военный плацдарм. Тут речь идет даже не о привлечении лукашенковских военных со стороны Российской Федерации, а скорее о скорости оперативного развертывания дополнительных российских сил. Здесь вопрос, есть ли у них вообще вышколенные военные для того, чтобы пытаться разворачивать наступление или попытку наступления с Севера?

Ответ на этот вопрос – нет. Эта армия очень слаба с головы. У нее нет должной подготовки, и много ее оборудования уже передано России. Это не та армия, которая действительно может напасть. И все же это не значит, что их не могут принудить это сделать. Но я думаю, что ответ на этот вопрос – в руках Зеленского, и он должен убедиться, что политически вся беларусская система, ее правительство понимают, что если Беларусь пересечет границу с Украиной, то все – Украина вторгнется в Беларусь и освободит ее от тех, кто у власти. Мы должны четко дать им понять, что перехода границы не должно быть, что им это не под силу, ведь у них недостаточно войск, чтобы это сделать разумно. Если же они нападут, то будет гораздо больше смертей как со стороны россиян, так и со стороны беларусов, и я не думаю, что беларусские солдаты вообще хотят воевать с вами, на самом деле я уверен, что этого они не хотят.

Кто, на ваш взгляд, сейчас руководит русской армией? Путин? Колхоз в Генштабе? Собака Путина? Шойгу? Пригожин? Кто сейчас руководит российскими войсками?

Согласен с вами. Кто там вообще управляет? Я не знаю. Я думаю, что это Путин или Путин просто так думает, но после всего увиденного я совсем не уверен. Вполне возможно, что управляет собака Путина, но как бы то ни было, у них не хватает способности на уровне руководства контролировать армию, равно как и контролировать солдат. Все, что они могут сделать – это заставить их идти и умирать. У них заканчиваются квалифицированные офицеры, и это подтверждает ваши слова о зомби-апокалипсисе. Они бы не делали этого, если бы не имели слепых офицеров-поводырей, не знающих, куда идут и что делают. Кто сейчас руководит российской армией? Это очень хороший вопрос.