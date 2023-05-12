Зеленскому отказали в выступлении во время финала Евровидения, чтобы "не политизировать конкурс"
Организаторы отклонили просьбу президента Украины Владимира Зеленского выступить с видеообращением во время финала песенного конкурса "Евровидение-2023"
Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на The Times.
Зеленский обратился к организаторам с просьбой выступить во время финала конкурса перед 160-миллионной аудиторией в видеоформате. Где планировал призвать продолжать поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией.
Но Европейский языковой союз – альянс из более 100 вещателей – расценил, что обращение будет выглядеть "слишком политическим".
"Песенный конкурс Евровидения - это международное развлекательное шоу, которое руководствуется строгими правилами и принципами, установленными с момента его создания. В рамках этого одним из краеугольных камней конкурса является неполитический характер мероприятия. Этот принцип запрещает возможность делать политические или подобные заявления в рамках конкурса "Просьба господина Зеленского обратиться к зрителям на песенном конкурсе Евровидения, несмотря на то, что оно сделано с похвальными намерениями, к сожалению, не может быть удовлетворено, поскольку это противоречило бы правилам мероприятия", - отметил представитель Союза.
Инсайдеры BBC сообщали Times, что "сложные и щепетильные" переговоры еще продолжаются, поскольку организаторы опасаются, что это создаст прецедент в будущем. Однако вечером 11 мая возможность обращения украинского президента была названа "неприемлемой".
В свою очередь глава специального комитета лордов по коммуникациям и цифровым технологиям и бывший руководитель политики BBC баронесса Стоуэлл назвала отказ ошибочным решением.
Также считает и лорд Вейзи, бывший министр культуры. Он заявил The Times, что Зеленскому следует разрешить выступить на Евровидении: "Это веселый вечер и встреча европейских наций и артистов, но мы все знаем фон, на котором он происходит, и прятаться от него – жалко".
Он добавил, что единственной причиной, почему конкурс проходит в Великобритании, является война в Украине, поэтому было бы уместно позволить Зеленскому сделать заявление и рассказать, почему Украина оказалась в очень досадном положении, не имея возможности принять Евровидение-2023.
Европейский языковой союз заявил, что продолжает поддерживать Украину на протяжении всего конкурса, привлекая украинских артистов и локации.
"Запланированы выступления, по меньшей мере, 11 украинских артистов, в том числе и прошлогодние победители Kalush Orchestra. Кроме того, 37 локаций по всей Украине будут представлены в коротких фильмах-открытках, представляющих каждого из артистов-участников перед тем, как они выйдут на сцену", - подчеркнули организаторы.
Это они считают "лучшим способом" отразить и отпраздновать победу Украины на песенном конкурсе Евровидения и "показать, что в эти трудные времена нас объединяет музыка".
- В четверг, 11 мая, в британском Ливерпуле состоялся второй полуфинал песенного конкурса "Евровидение-2023". В результате чего и определились все финалисты конкурса .
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