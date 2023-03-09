Зеленскому отказали в телевыступлении во время церемонии вручения премии "Оскар", – Variety

Об этом сообщает журнал Variety со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, с просьбой предоставить слово Зеленскому во время церемонии вручения премии в Академию обратился агент голливудского агентства по найму актеров WME Майк Симпсон. Однако его предложение было отклонено. Представители Американской киноакадемии отказались комментировать эту информацию.

Как добавляют в издании, это уже второй раз Американская киноакадемия отказала Зеленскому в выступлении. На предыдущей церемонии, в 2022 году, против этого выступил продюсер "Оскара" Уилл Пэкер. По информации источников, он выразил обеспокоенность тем, что Голливуд уделяет внимание Украине только потому, что пострадавшие от конфликта – белые. В то же время, он считает, что Голливуд игнорирует войны по всему миру, касающиеся людей с другим цветом кожи.

Чем обоснован отказ в этом году, неизвестно.