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Зеленскому отказали в телевыступлении во время церемонии вручения премии "Оскар", – Variety

9 мартa, 2023 четверг
19:05
Культура Оскар

Американская киноакадемия во второй раз отказалась транслировать выступление президента Украины Владимира Зеленского во время вручения премии "Оскар"

Об этом сообщает журнал Variety со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, с просьбой предоставить слово Зеленскому во время церемонии вручения премии в Академию обратился агент голливудского агентства по найму актеров WME Майк Симпсон. Однако его предложение было отклонено. Представители Американской киноакадемии отказались комментировать эту информацию.

Как добавляют в издании, это уже второй раз Американская киноакадемия отказала Зеленскому в выступлении. На предыдущей церемонии, в 2022 году, против этого выступил продюсер "Оскара" Уилл Пэкер. По информации источников, он выразил обеспокоенность тем, что Голливуд уделяет внимание Украине только потому, что пострадавшие от конфликта – белые. В то же время, он считает, что Голливуд игнорирует войны по всему миру, касающиеся людей с другим цветом кожи.

Чем обоснован отказ в этом году, неизвестно.

  • Вручение "Оскара" в 2023 году запланировано на 13 марта. Это будет 95 церемония, награду будут вручать в 23 номинациях. В финальный список номинантов на премию "Оскар" в категории "Лучший полнометражный документальный фильм" вошла украинская лента "Дом из щепок"
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