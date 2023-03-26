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OPINION

Зеленскому не стоит говорить с Си Цзиньпином

Даниил Лубкивский
26 мартa, 2023 воскресенье
12:04
Мнение

Назвав Путина другом, президент Си публично сделал политический выбор

Мне кажется, что власти следует прекратить разговоры о разговоре нашего президента с китайским лидером Си.

Назвав Путина другом, президент Си публично сделал политический выбор.

Показательное отсутствие желания китайского руководителя разговаривать с Киевом делегитимизирует его мирные предложения.

Показательное отсутствие желания китайского руководителя разговаривать с Киевом делегитимизирует его мирные предложения

В чем же смысл настойчивости нашей стороны?

Сначала мы годами не принимаем решения о назначении посла в Китае. Теперь делимся со всем миром, что очень хотим разговора глав государств.

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На мой взгляд, такая линия поведения не принесет пользы. Друзья Путина из разных частей света начали марафон мирных инициатив. Нет необходимости приглашать их на Олимпиаду к нам в гости. Тем более что они считают, что мир принесет красота их забега, а не арест сумасшедшего друга, решившего пострелять на стадионе.

Источник

Об авторе. Данило Лубкивский, украинский дипломат, эксперт по международной политике

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