Зеленскому не стоит говорить с Си Цзиньпином
Назвав Путина другом, президент Си публично сделал политический выбор
Мне кажется, что власти следует прекратить разговоры о разговоре нашего президента с китайским лидером Си.
Назвав Путина другом, президент Си публично сделал политический выбор.
Показательное отсутствие желания китайского руководителя разговаривать с Киевом делегитимизирует его мирные предложения.
Показательное отсутствие желания китайского руководителя разговаривать с Киевом делегитимизирует его мирные предложения
В чем же смысл настойчивости нашей стороны?
Сначала мы годами не принимаем решения о назначении посла в Китае. Теперь делимся со всем миром, что очень хотим разговора глав государств.
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На мой взгляд, такая линия поведения не принесет пользы. Друзья Путина из разных частей света начали марафон мирных инициатив. Нет необходимости приглашать их на Олимпиаду к нам в гости. Тем более что они считают, что мир принесет красота их забега, а не арест сумасшедшего друга, решившего пострелять на стадионе.
Об авторе. Данило Лубкивский, украинский дипломат, эксперт по международной политике
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