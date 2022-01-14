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Зеленскому не нужно компетентное правительство - умнее ОП премьер ударит по рейтингу президента, - политтехнолог Таран

14 января, 2022 пятница
19:52
Экономика

Политтехнолог Виктор Таран считает, что президент Владимир Зеленский не допустит назначения более компетентного премьера– это ударит по его рейтингу

Об этом он заявил в "Большом эфире".

"Об уровне компентенции правительства. Проблема не в том, что они не компетентны, проблема в том, что у определенного человека есть определенный потолок компетентности и профессионализма. Тот уровень компентенции, который есть у Шмыгаля и окружающих его министров - вот мы имеем, то, что сейчас есть. Это такая ловушка определенной некомпетентности", - сказал Таран.

По его мнению, для того чтобы страна имела шанс на лучшие социальные и экономические показатели - нужно поменять правительство.

"Чтобы пришли те специалисты, которые имеют лучшие знания в макроэкономике, бизнес процессов, которые наконец-то напишут программу действий правительства. Такое правительство не нужно на Банковом и Зеленском, потому что, если появится компентентное правительство и новый премьер будет сильнее, умнее , более профессиональный, чем представители ОП - это однозначно ударит по рейтингу Зеленского, он этого не допустит, поэтому мы попали в такую ловушку. кризиса", - подытожил он.

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Виктор Таран
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