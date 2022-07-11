Зеленскому не нужно идти на прихоти Ермака и назначить руководителя САП – это базовое требование по Евроинтеграции, - нардеп Федина
Нардеп от фракции "Европейская солидарность" София Федина убеждена, что президент Зеленский должен назначить руководителя САП, избранного по закону
Об этом она сказала в эфире телеканала "Эспрессо".
"Обещание назначить прокурора САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура, - ред.) раздавалось из уст Зеленского Урсули фон дер Ляен, Байдену и другим международным партнерам - это одно из базовых требований по украинской евроинтеграции и получению финансовой помощи в борьбе с московской федерацией. То, что это не происходит - граничит с изменой, если не рассматривать, что главы украинского государства пытаются назначить человека, который не будет двигать их лично. Человек, выигравший конкурс, может двигать их лично", - отметила Федина.
Также нардеп добавила, что зарубежным партнерам скармливается басня, что нужно подождать решения суда.
"Это очередные отсрочки и игра в пользу своих собственных интересов. И сомневаюсь, что наши зарубежные партнеры этого не понимают. Очень хотелось, чтобы президент Зеленский не отступил от своего демократического образа правового лидера и не пошел на прихоти Ермака, Татарова и Ко, а сделал" то, что должно быть по закону - назначил того, кто был избран на руководителя САП", - подчеркнула Федина.
- 3 февраля, конкурсная комиссия по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры в третий раз не утвердила результаты конкурса из-за отсутствия кворума
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