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Главная Общество Зеленскому напомнили, что заказчики покушения на Катю Гандзюк сих пор не наказаны

Зеленскому напомнили, что заказчики покушения на Катю Гандзюк сих пор не наказаны

31 июля, 2021 суббота
23:13
Общество

Вечером в субботу, 31 июля 2021 года, киевская патриотическая молодежь вывесила на пешеходном мосту через Аллею Героев Небесной Сотни, возвышающуюся над столичным Майданом Независимости, растяжку с обращением к действующему главе Украинского государства Владимиру Зеленскому

Соответствующее фотографию на своем ТГ-канале разместил общественный активист и блогер Сергей Стерненко, передает Еспресо.TV .

"Зе! Когда за убийство Гандзюк сядут Мангер, Гордеев и Рищук?", - написано на баннере.

Зверское нападение на Екатерину Гандзюк произошло ровно три года назад .

Более 40% ее тела было поражено серной кислотой.

Судебные слушания по делу одного из названных в качестве заказчиков данного преступления до сих пор продолжаются. Ексголову Херсонского областного совета Владислава Мангера Киевский апелляционный суд оставил под стражей до 28 августа . Приговор ему до сих пор не вынесено.

"Но если бы не десятки (и даже за сотню) протестов, то и этого бы не было.

О деле Кати важно говорить не только для справделивости. А чтобы и в будущем такие преступления не повторялись.

Чтобы у нас не убивали активистов за критику власти.

Чтобы офигивши от безнаказанности феодалы не думали, что они боги.

Чтобы это ушло в прошлое.

Екатерина уже стала символом борьбы.

И изменения будут обязательно ", - отмечает по этому поводу Стерненко.


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Сергей Стерненко
Катерина Гандзюк
Владислав Мангер
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