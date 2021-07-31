Зеленскому напомнили, что заказчики покушения на Катю Гандзюк сих пор не наказаны
Вечером в субботу, 31 июля 2021 года, киевская патриотическая молодежь вывесила на пешеходном мосту через Аллею Героев Небесной Сотни, возвышающуюся над столичным Майданом Независимости, растяжку с обращением к действующему главе Украинского государства Владимиру Зеленскому
Соответствующее фотографию на своем ТГ-канале разместил общественный активист и блогер Сергей Стерненко, передает Еспресо.TV .
"Зе! Когда за убийство Гандзюк сядут Мангер, Гордеев и Рищук?", - написано на баннере.
Зверское нападение на Екатерину Гандзюк произошло ровно три года назад .
Более 40% ее тела было поражено серной кислотой.
Судебные слушания по делу одного из названных в качестве заказчиков данного преступления до сих пор продолжаются. Ексголову Херсонского областного совета Владислава Мангера Киевский апелляционный суд оставил под стражей до 28 августа . Приговор ему до сих пор не вынесено.
"Но если бы не десятки (и даже за сотню) протестов, то и этого бы не было.
О деле Кати важно говорить не только для справделивости. А чтобы и в будущем такие преступления не повторялись.
Чтобы у нас не убивали активистов за критику власти.
Чтобы офигивши от безнаказанности феодалы не думали, что они боги.
Чтобы это ушло в прошлое.
Екатерина уже стала символом борьбы.
И изменения будут обязательно ", - отмечает по этому поводу Стерненко.
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