Зеленскому напомнили, что заказчики покушения на Катю Гандзюк сих пор не наказаны

Соответствующее фотографию на своем ТГ-канале разместил общественный активист и блогер Сергей Стерненко, передает Еспресо.TV .



"Зе! Когда за убийство Гандзюк сядут Мангер, Гордеев и Рищук?", - написано на баннере.



Зверское нападение на Екатерину Гандзюк произошло ровно три года назад .



Более 40% ее тела было поражено серной кислотой.



Судебные слушания по делу одного из названных в качестве заказчиков данного преступления до сих пор продолжаются. Ексголову Херсонского областного совета Владислава Мангера Киевский апелляционный суд оставил под стражей до 28 августа . Приговор ему до сих пор не вынесено.

"Но если бы не десятки (и даже за сотню) протестов, то и этого бы не было.



О деле Кати важно говорить не только для справделивости. А чтобы и в будущем такие преступления не повторялись.



Чтобы у нас не убивали активистов за критику власти.



Чтобы офигивши от безнаказанности феодалы не думали, что они боги.



Чтобы это ушло в прошлое.



Екатерина уже стала символом борьбы.



И изменения будут обязательно ", - отмечает по этому поводу Стерненко.





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