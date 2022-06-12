English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Общество Зеленскому дали премию имени Бориса Немцова за мужество

Зеленскому дали премию имени Бориса Немцова за мужество

12 июня, 2022 воскресенье
12:54
Общество На фото Владимир Зеленский во время визита на Харьковщину

Президент Украины Владимир Зеленский стал лауреатом премии имени Бориса Немцова за мужество

Об этом сообщает фонд Бориса Немцова за свободу .

В 2022 году на фоне российской агрессии против Украины фонд Бориса Немцова принял решение номинировать на премию исключительно украинцев.

Среди претендентов на премию, кроме президента Украины, были мэр Киева Виталий Кличко, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, основательница подразделения боевых медиков-волонтеров Юлия Паевская (Тайра), советник президента Украины Алексей Арестович.

По результатам рейтингового голосования учредителей и совета фонда победил Владимир Зеленский.

Фонд Бориса Немцова ежегодно дает награду за исключительное мужество в отстаивании демократических ценностей и прав человека. Премия вручается публичным деятелям, журналистам, культурным деятелям.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Владимир Зеленский
Борис Немцов
война с Россией
Читайте также:
11 июня, 2022 суббота
Американский адмирал объяснил, почему война в Украине станет для Путина "личным Вьетнамом"
Виктор Орбан
11 июня, 2022 суббота
"По мнению букмекеров, шансы Украины на победу невысокие": Орбан прокомментировал российско-украинскую войну
Військова повістка
10 июня, 2022 пятница
"Выбросил повестку. Спрятался в селе, никто меня не найдет". В СНБО опровергли самые распространенные фейки о сообщениях из военкомата
Киев
+28°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 34.06
    Покупка 34.06
    Продажа 34.94
  • EUR
    Покупка 35.91
    Продажа 37.2
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, воскресенье
12 июня
13:27
В Мариуполе россияне планируют открыть детское отделение больницы с украденным в Украине оборудованием
13:15
Папа Франциск отложил поездку в Украину
13:14
Участник канадской лотереи выиграл 70 млн. долларов и планирует передать часть на восстановление Украины, - CNM
12:54
Из Лисичанска за сутки эвакуировали 26 человек
12:46
Канадцы выпустили дух "Слава Украине"
12:23
РФ распространяет фейки о якобы мобилизации женщин в Украине, - Центр при СНБО
12:22
Экс-госсекретарь США Киссинджер призвал Запад "найти место" для России после войны с Украиной
12:22
"Просто от какой-нибудь". В перехваченном разговоре оккупанты жалуются на контратаки ВСУ вблизи Николаева и Херсона
11:58
На фото лого российской сети быстрого питания
В России определились с новым названием McDonald's
11:58
Россияне обстреляли Харьковщину: за сутки 3 человека погибли, еще 4 получили ранения
11:45
Латвия
В МИДе Латвии на день России пожелали оккупантам поражения в войне с Украиной
11:42
Эксклюзив
Сергей Згурец
Враг оттягивает накопление сил из-за низкого темпа подготовки личного состава, - Згурец
11:39
Оккупанты уничтожили два из трех мостов в Североедонецк, - глава ОВА Гайдай
11:38
Эксклюзив
Россия имеет очень мощные связи в Европе, - посол Украины в Ватикане
11:32
Россияне обстреляли Донбасс: повреждены 20 объектов, есть погибшие и ранены
11:25
Министр обороны Китая снова пригрозил войной в случае попыток провозгласить независимость Тайваня
11:08
В Мариуполе оккупанты зимой планируют установить "палатки обогрева" вместо отопления
11:05
В Бердянске раздавались взрывы, часть города без света
10:53
Эксклюзив
Северодонецк пылает по линии столкновения, пушки бьют круглосуточно, - председатель ВЦА Стрюк
10:46
Нафтали Беннет
Иран чрезвычайно близок к созданию ядерного оружия, - премьер Израиля Беннет
10:36
"Ваш родственник в плену!": в Запорожье разоблачили мошенническую схему
10:29
Алексей Резников
Резников приказал начать служебное расследование в отношении чиновника Генштаба, применившего оружие в столице
10:16
Германия запретила Испании передавать Украине танки Leopard, - Spiegel
09:46
В Николаевской области в результате обстрелов рашистов травмированы 9 мирных жителей
09:34
Путина не спасут ни шаманы, ни армия, ни тяжелые золотые кресты, - постпред Украины в ООН Кислица
09:32
Инфографика
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 32 150 военных, 3 484 бронемашин, 1 430 танков
09:19
Полномасштабное вторжение РФ в Украину: 508 детей получили ранения
08:58
Британский тяжеловес победил нокаутом и стал новым чемпионом WBA, перед боем раздался Гимн Украины
08:31
Ким Чен Ын
Ким Чен Ын выразил поддержку Путину в "справедливом деле защиты достоинства и безопасности РФ"
08:24
В Луганской области решисты продолжают обстреливать "Азот" и "Стеклопластик", есть пострадавшие
07:49
На фото военнослужащий ВСУ и военная техника
Украинские воины отразили российское наступление поблизости Врубовки, Васильевки и Николаевки, – Генштаб ВСУ
07:20
Из Луганщины эвакуировали 30 мирных жителей, из них трое детей
06:37
Из Покровска отправится эвакуационный поезд во Львов
06:28
Российские войска будут усиливать наступления на Славянск и Северск, – ISW
05:45
сборная Испании
Лига наций: расписание матчей и трансляций воскресенья
05:15
Лига наций: результаты всех матчей субботы
04:34
Парламент Канады срочно эвакуировали
03:33
Жителей Энергодара предупреждают о провокациях 12 июня
03:02
Зинченко близок к трансферу в "Барселоне"
02:31
Байден Зеленский
Байден очень уважает Зеленского, - посол США в Украине
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV