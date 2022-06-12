Об этом сообщает фонд Бориса Немцова за свободу .

В 2022 году на фоне российской агрессии против Украины фонд Бориса Немцова принял решение номинировать на премию исключительно украинцев.

Среди претендентов на премию, кроме президента Украины, были мэр Киева Виталий Кличко, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, основательница подразделения боевых медиков-волонтеров Юлия Паевская (Тайра), советник президента Украины Алексей Арестович.

По результатам рейтингового голосования учредителей и совета фонда победил Владимир Зеленский.

Фонд Бориса Немцова ежегодно дает награду за исключительное мужество в отстаивании демократических ценностей и прав человека. Премия вручается публичным деятелям, журналистам, культурным деятелям.

20 мая Владимир Зеленский стал самым влиятельным человеком 2022 года, по версии читателей журнала Time.

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