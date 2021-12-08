"Зеленского ждут уголовные производства": экс-нардеп Пташник считает, что помощь Великобритании Украине может пойти не по назначению

Об этом она заявила в "Большом эфире Василия Зимы" на Еспресо.TV.



"Все еще зависит от того, куда эти средства пойдут. Если они пойдут на "Велике крадивныцтво". Я помню транш МВФ на коронавирус, который выделялся с целевым назначением, но его начали не только на коронавирус использовать. Там были какие-то странные закупки новогодних игрушек. Так же коронавирусный фонд, когда его взяли и начали закапывать в дороги, а потом оказалось, что у нас кроватей и кислородных станций не хватает", - сказала Пташник.



По ее мнению, Владимир Зеленский искренне верит, что "будучи президентом – он может абсолютно все".



"Поэтому он уже столько нарушений законодательства совершил, которые зафиксированы с его подписями, указами

президента. Его ждут только уголовные производства в будущем и серьезные", - подытожила экснардепка.

В Лондоне состоялось заседание диалога стратегического партнерства Украины и Великобритании, в ходе которого стороны договорились о выделении 1 млрд фунтов стерлингов (более $1,32 млрд, - ред.) на общие торговые и инвестиционные проекты.