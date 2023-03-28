Зеленского ждут с необъявленным визитом в Варшаве, - МИД Польши
Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время может посетить с необъявленным визитом в Польшу
Об этом заявил заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский в эфире радиостанции Wnet .
По его словам, визит Зеленского в Варшаву может состояться в ближайшее время, а его подготовка визита будет происходить тайно.
"Я думаю, что это произойдет в ближайшее время, но не будем спешить. Мы, конечно, не будем объявлять об этом визите, как это обычно происходит. Такого заявления не будет из соображений безопасности", - пояснил Яблонский.
Он также рассказал, что сейчас идет работа над подготовкой к восстановлению Украины после окончания войны с Россией, в которой выразила готовность взять Польшу.
"Создается определенная система, на основе которой будет функционировать этот механизм, иногда называемый "планом Маршалла" для Украины". Уже несколько сотен компаний подали заявку на совместную платформу, которую мы создали, и в рамках которой проходит обмен информацией", - сказал Яблонский.
- 27 марта Владимир Зеленский обсудил с президентом Польши Анджеем Дудой ситуацию на фронте, актуальные оборонные нужды Украины и совместные дипломатические усилия.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.81
Покупка 37.81Продажа 38.61
-
EUR
Покупка 40.38Продажа 41.27
- Актуальное
- Важное