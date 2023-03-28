Об этом заявил заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский в эфире радиостанции Wnet .

По его словам, визит Зеленского в Варшаву может состояться в ближайшее время, а его подготовка визита будет происходить тайно.

"Я думаю, что это произойдет в ближайшее время, но не будем спешить. Мы, конечно, не будем объявлять об этом визите, как это обычно происходит. Такого заявления не будет из соображений безопасности", - пояснил Яблонский.

Он также рассказал, что сейчас идет работа над подготовкой к восстановлению Украины после окончания войны с Россией, в которой выразила готовность взять Польшу.

"Создается определенная система, на основе которой будет функционировать этот механизм, иногда называемый "планом Маршалла" для Украины". Уже несколько сотен компаний подали заявку на совместную платформу, которую мы создали, и в рамках которой проходит обмен информацией", - сказал Яблонский.