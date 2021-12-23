Зеленского вызывают в Верховный суд по иску Порошенко, - адвокат

Об этом говорится на странице адвоката в Facebook, передает Еспресо.TV.

"Верховный суд вызывает Вас для участия в судебном заседании по рассмотрению административного дела Порошенко Петра Алексеевича к Президенту Украины Зеленскому Владимиру Александровичу о признании бездействия противоправным и обязательства совершить определенные действия", - говорится в повестке.

Документ датирован 21 декабря 2021 года. Судебное заседание должно состояться 22 февраля 2022 года в 15:00.





Отметим, что Петр Порошенко подал иск 20 августа 2021 года. В нем говорится, что в интервью 24 июня Зеленский заявил, что располагает информацией о Порошенко, которая представляет "общественный интерес". Информация касалась того, что Порошенко будто бы был причастен к торговле углем с боевиками на Донбассе.

"Обязать президента Украины Зеленского Владимира Александровича обнародовать имеющуюся у него публичную информацию, представляющую общественный интерес, о наличии которой он утверждал в своем интервью от 24.06.2021, обнародованном в сети Интернет, а именно информации от Службы безопасности Украины, разведывательных органов Украины или от любых других лиц в отношении ЛИЦО_1, на основании которой Президент Украины Зеленский Владимир Александрович утверждал, что "с террористами, сепаратистами ЛИЦО_3 торговало, зарабатывало вместе с пятым президентом", "вероятно вместе с бывшим президентом они это делали и зарабатывали", - говорится в тексте документа.