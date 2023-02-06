Зеленского ужасают общие с Ермаком воспоминания об Омане
Обоих министров - Тарана и Резникова - и их команды президент Зеленский назначил по настоянию главы Офиса президента Андрея Ермака
Министр обороны Андрей Таран был уволен после ряда управленческих и коррупционных провалов, возбуждения уголовного дела против заместителя министра по вещевому обеспечению Игоря Халимона и против временно исполняющего обязанности директора департамента государственных закупок Константина Ступака.
Министра обороны Алексея Резникова увольняют после ряда управленческих и коррупционных провалов, возбуждения уголовного дела против заместителя министра обороны по вещевому обеспечению Вячеслава Шаповалова и против временно исполняющего обязанности директора департамента государственных закупок Богдана Хмельницкого.
Общее в этих случаях одно — обоих министров и их команды президент Зеленский назначил по настоянию главы Офиса президента Андрея Ермака
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Общее в этих двух случаях одно — обоих министров и их команды президент Зеленский назначил по настоянию главы Офиса президента Андрея Ермака.
Но провалы во время войны настолько позорны, что даже безграничного влияния Ермака не хватило для спасения его доверенных лиц.
Так может придет время в Офисе президента что-нибудь изменить?
Или общие воспоминания об Омане ужасают сильнее повторяющихся из года в год провалов в обороне?
Об авторе: Юрий Бутусов, журналист, воин ВСУ.
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