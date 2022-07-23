Об этом сообщили в Укринформе .

Заслуженный мастер Украины Татьяна Пащенко выставит на продажу картину с изображением Владимира Зеленского и его жены Елены, которую изготовила своими руками.

Изображение художница с Житомирщины срисовала с фотографии из соцсетей. Французские нити DMC 100 цветов легли на немецкую канву Zweigart. Размер картины, которую Татьяна Пащенко вышила крестиком, 57 на 77 сантиметров.

Женщина обращает внимание, что не спешит прятать портрет под стекло, хочет, чтобы Владимир Зеленский лично поставил на нем подпись и сделал картину более ценной. Все деньги, которые получит Татьяна Пащенко от продажи, пойдут на помощь украинским военным.

Добавим, 3 июня в США вышиванку Зеленского продали за $100 тыс.