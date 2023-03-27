Зеленского просят запретить TikTok в Украине
Президента Владимира Зеленского просят запретить в Украине TikTok – сервис для создания и просмотра коротких видео, принадлежащих пекинской компании ByteDance
Ответная петиция появилась на сайте президента.
"Поскольку сейчас много пропаганды идет через видео с TikTok, предлагаю закрыть его полностью, хотя бы на период войны в Украине", - отметила автор обращения Наталья Карасева.
По состоянию на утро 27 марта петиция набрала чуть менее 2 тысяч подписей из 25 необходимых для рассмотрения.
- В США заявили, что власти Китая имеют доступ к данным пользователей социальной сети TikTok , их могут использовать в целях шпионажа.
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