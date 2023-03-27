Ответная петиция появилась на сайте президента.

"Поскольку сейчас много пропаганды идет через видео с TikTok, предлагаю закрыть его полностью, хотя бы на период войны в Украине", - отметила автор обращения Наталья Карасева.

По состоянию на утро 27 марта петиция набрала чуть менее 2 тысяч подписей из 25 необходимых для рассмотрения.