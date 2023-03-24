Соответствующая просьба появилась на сайте электронных петиций .

"Оборона Мариуполя - уникальная операция, не имеющая сравнений в современной истории Украины. Битва за Мариуполь стала для украинцев символом несокрушимости. Благодаря верности и храбрости солдат Мариупольского гарнизона удалось оттянуть большую группировку вражеских сил на юге страны, тем самым замедлить давление на других направлениях". и не дать противнику полноценно развить успех на других участках фронта", - пишет автор петиции Екатерина Прокопенко.

Жена командира ОЗСП "Азов" Дениса Прокопенко подчеркивает, что мужество и выдержка украинских защитников в Мариуполе позволили перегруппировать войска, получить новейшее вооружение от западных партнеров, мобилизовать свежие резервы, перенять стратегическую инициативу на всей линии столкновения и провести успешное контрнаступление.

Читайте также: Не героизм побеждает, а профессионализм

Согласно приказу верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Владимира Зеленского 20 мая 2022 года, с целью сохранения жизни военнослужащих, оборона Мариуполя была остановлена.

"Сотни бойцов отдали самое ценное - свою жизнь, сотни раненых и заключенных в плену защитников своими отчаянными действиями заслуживают этого памятного дня", - призывает подписать петицию Прокопенко.

По состоянию на 15:30 24 марта просьбу поддержали 13 253 украинца из 25 тыс. необходимых голосов. Сбор подписей будет проходить еще 92 дня.