Зеленского просят установить День памяти защитников Мариуполя, "Азов" призвал поддержать петицию
Украинцев призывают поддержать петицию к президенту Украины Владимиру Зеленскому об основании Дня чествования защитников Мариуполя
Соответствующая просьба появилась на сайте электронных петиций .
"Оборона Мариуполя - уникальная операция, не имеющая сравнений в современной истории Украины. Битва за Мариуполь стала для украинцев символом несокрушимости. Благодаря верности и храбрости солдат Мариупольского гарнизона удалось оттянуть большую группировку вражеских сил на юге страны, тем самым замедлить давление на других направлениях". и не дать противнику полноценно развить успех на других участках фронта", - пишет автор петиции Екатерина Прокопенко.
Жена командира ОЗСП "Азов" Дениса Прокопенко подчеркивает, что мужество и выдержка украинских защитников в Мариуполе позволили перегруппировать войска, получить новейшее вооружение от западных партнеров, мобилизовать свежие резервы, перенять стратегическую инициативу на всей линии столкновения и провести успешное контрнаступление.
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Согласно приказу верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Владимира Зеленского 20 мая 2022 года, с целью сохранения жизни военнослужащих, оборона Мариуполя была остановлена.
"Сотни бойцов отдали самое ценное - свою жизнь, сотни раненых и заключенных в плену защитников своими отчаянными действиями заслуживают этого памятного дня", - призывает подписать петицию Прокопенко.
По состоянию на 15:30 24 марта просьбу поддержали 13 253 украинца из 25 тыс. необходимых голосов. Сбор подписей будет проходить еще 92 дня.
- 21 сентября 2022 года в результате обмена пленными из российского плена в общей сложности удалось вернуть 215 защитников Украины. Операция по освобождению пленных содержала три составляющие - обмен украинцев на кума Владимира Путина Виктора Медведчука, освобождение 5 командиров при содействии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и освобождение 10 иностранцев, воевавших за Украину.
- 23 января жена командира полка "Азов" Екатерина Прокопенко заявила , что около 2 000 воинов из Азовстали до сих пор в плену.
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