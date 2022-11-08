Зеленского просят признать Башкортостан оккупированной территорией

Об этом сообщает медиапроект Татаро-Башкирской службы Радио Свобода Idel.Реалии.

Глава Башкирского национального политического центра Руслан Габбасов и его соратники обратились к Владимиру Зеленскому с открытым письмом. Они призвали президента Украины инициировать рассмотрение в ВРУ проекта определения "О признании Республики Башкортостан оккупированной территорией".

"Этим шагом Украина не только морально поддержит башкирское национальное движение, главная цель которого - обрести независимость для нашей Родины, но и даст нам веские козыри в борьбе с Кремлем и его марионетками в Башкортостане", - прокомментировал Габбасов.

Представители центра также просят Украину ввести должность уполномоченного по контактам с порабощенными Москвой народами. По их мнению, это может быть представитель МИД или другое уполномоченное украинским государством лицо.

"Важно, чтобы Украина начала устанавливать контакты с национально-освободительными движениями, которые уже сегодня демонстрируют свое стремление к освобождению и созданию независимых государств", – говорится в письме.

Справка. Руслан Габбасов – соучредитель и один из лидеров организации "Башкорт", признанной в России "экстремистской" еще до вторжения российских войск в Украину. Сейчас находится за границей.

18 октября Верховная Рада Украины приняла постановление о признании самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия "временно оккупированной Россией" и осудила геноцид чеченского народа.

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