Зеленского просят признать Башкортостан оккупированной территорией
Представители Башкирского национального политического центра просят президента Украины инициировать рассмотрение в Верховной Раде проекта определения о признании Республики Башкортостан оккупированной территорией
Об этом сообщает медиапроект Татаро-Башкирской службы Радио Свобода Idel.Реалии.
Глава Башкирского национального политического центра Руслан Габбасов и его соратники обратились к Владимиру Зеленскому с открытым письмом. Они призвали президента Украины инициировать рассмотрение в ВРУ проекта определения "О признании Республики Башкортостан оккупированной территорией".
"Этим шагом Украина не только морально поддержит башкирское национальное движение, главная цель которого - обрести независимость для нашей Родины, но и даст нам веские козыри в борьбе с Кремлем и его марионетками в Башкортостане", - прокомментировал Габбасов.
Представители центра также просят Украину ввести должность уполномоченного по контактам с порабощенными Москвой народами. По их мнению, это может быть представитель МИД или другое уполномоченное украинским государством лицо.
"Важно, чтобы Украина начала устанавливать контакты с национально-освободительными движениями, которые уже сегодня демонстрируют свое стремление к освобождению и созданию независимых государств", – говорится в письме.
Справка. Руслан Габбасов – соучредитель и один из лидеров организации "Башкорт", признанной в России "экстремистской" еще до вторжения российских войск в Украину. Сейчас находится за границей.
- 18 октября Верховная Рада Украины приняла постановление о признании самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия "временно оккупированной Россией" и осудила геноцид чеченского народа.
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