Петицию можно посмотреть здесь .

Отмечается, что соответствующий закон Рада приняла еще 19 июня 2022 года, на подпись Зеленскому закон был передан 20 июня 2022 года, однако на сегодняшний день он до сих пор не подписан.

"Закон не требует ни копейки бюджетных расходов и имеет определяющее значение для будущего всей книжной отрасли. 20 июня 2022 года он передан вам на подпись, однако, несмотря на единодушное решение парламента, рекомендацию Кабмина и требования Конституции, до сих пор не подписан", - говорится в заявлении.

Автор подчеркивает, что издательская продукция государства-агрессора и российский контрафакт и дальше свободно продаются в Украине.

"Подписать Закон 2309-IX публично призвали самые известные украинские писатели, ведущие издатели и книгораспространители, юристы, многочисленные организации гражданского общества, в том числе Украинская Ассоциация Издателей и Книгораспространителей и коалиция "Реанимационный пакет реформ", - напоминает автор.