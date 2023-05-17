Зеленского призывают безотлагательно подписать закон о запрете ввоза издательской продукции РФ: появилась петиция
На сайте президента появилась петиция с призывом срочно подписать закон о запрете ввоза и распространения издательской продукции РФ
Петицию можно посмотреть здесь .
Отмечается, что соответствующий закон Рада приняла еще 19 июня 2022 года, на подпись Зеленскому закон был передан 20 июня 2022 года, однако на сегодняшний день он до сих пор не подписан.
"Закон не требует ни копейки бюджетных расходов и имеет определяющее значение для будущего всей книжной отрасли. 20 июня 2022 года он передан вам на подпись, однако, несмотря на единодушное решение парламента, рекомендацию Кабмина и требования Конституции, до сих пор не подписан", - говорится в заявлении.
Автор подчеркивает, что издательская продукция государства-агрессора и российский контрафакт и дальше свободно продаются в Украине.
"Подписать Закон 2309-IX публично призвали самые известные украинские писатели, ведущие издатели и книгораспространители, юристы, многочисленные организации гражданского общества, в том числе Украинская Ассоциация Издателей и Книгораспространителей и коалиция "Реанимационный пакет реформ", - напоминает автор.
- В июне Верховная Рада поддержала законопроекты о запрете российской музыки и книг.
- Впоследствии издатели призвали президента Украины Владимира Зеленского не откладывать и подписать закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины об установлении ограничений на ввоз и распространение издательской продукции, касающийся государства-агрессора, Республики Беларусь, временно оккупированной территории Украины".
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