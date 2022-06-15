Об этом генсек НАТО Йенс Столнберг сказал на брифинге перед встречей в формате "Рамштайн".

"Безусловно мы приглашаем его лично, но, если это будет невозможно, тогда он обратится в режиме онлайн. Мы очень ждем его речи, обращения ко всем союзникам и лидерам стран, которые имеют целью поддерживать Украину и выразить свою солидарность не только на словах, но и на поступках", - сказал он.

По словам Столтенберга, Украина должна продолжать модернизировать свои военные мощности от советского формата на новый формат НАТО.

Он напомнил, что в ответ на российское вторжение в Украину Альянс усилил свои оборонные возможности, включая повышение боеготовности сил и их передовое присутствие.

Недавно вице-премьер Польши Ярослав Качиньский заявил , что зацикленность Запада на избежании войны делает его слабее в противостоянии с Россией, которая не учитывает никаких ценностей. По его мнению, война может перекинуться из Украины в другие страны.

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