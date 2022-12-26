Об этом сообщает LRT.

Сейм учредил премию Свободы для награждения за вклад в свободное самоопределение и суверенитет народов Центральной и Восточной Европы. Ее вручают ежегодно на торжественном заседании Сейма 13 января – в День защитников свободы Литвы.

В начале декабря стало известно, что премию решили вручить президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Мы уже направили официальное приглашение и посмотрим, каким будет решение. Однако, очевидно, ожидать его приезда - не очень реалистично", - прокомментировала спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен.

21 декабря в Вашингтоне Зеленский и Байден провели встречу в Белом доме. Это был первый зарубежный визит президента Украины с начала полномасштабного вторжения РФ. На обратном пути Зеленский встретился с польским лидером Анджеем Дудой.

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