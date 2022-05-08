Зеленского пригласили на сегодняшний саммит G7

Об этом советник Офиса президента Андрей Ермак написал в телеграме .

"Сегодня, в День памяти и примирения, страны Большой семерки в очередной раз продемонстрировали полную и безоговорочную солидарность с Украиной в нашей борьбе за свободу и независимость. На сегодняшний саммит Семерки приглашен президент Владимир Зеленский", - подчеркнул он.

По результатам мероприятия будет принят совместный документ, который будет содержать не только слова о поддержке права Украины на самозащиту, но и анонс конкретных действий.

"Я пока не могу раскрывать деталей этого заявления. Но хочу заявить, что весь цивилизованный мир поддерживает нашу независимость, защиту территориальной целостности, экономическую и энергетическую безопасность. Украина будет быстро восстанавливаться. А для страны, которая развязала эту ужасную, несправедливую и кровавую войну, последствия будут очень и очень печальными", - заметил Андрей Ермак.

7 мая сообщалось, что Владимир Зеленский 8 мая примет участие в виртуальной встрече лидеров G7.

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