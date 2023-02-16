Зеленского пригласили на онлайн-саммит G7 в годовщину полномасштабного вторжения РФ, - СМИ
Президента Украины Владимира Зеленского пригласили принять участие в онлайн-саммите G7, который состоится 24 февраля, то есть в годовщину полномасштабного вторжения РФ
Об этом пишет издание Kyodo со ссылкой на источник в правительстве Японии, председательствующей в этом году в G7.
"Премьер-министр Фумио Кисида пригласил Зеленского на видеосаммит... Ожидается, что во время встречи лидеры G7 подтвердят единство в противодействии агрессии России против соседа", - отметило издание.
Переговоры лидеров G7 станут первыми в 2023 году под руководством Японии.
"На запланированном онлайн-саммите страны Большой семерки: Британия, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и Соединенные Штаты, а также Европейский Союз, по всей вероятности, подтвердят сотрудничество в поддержке Украины", - пишет СМИ.
Ожидается, что среди переговоров будет восстановление инфраструктуры Украины и обеспечение стабильного энергоснабжения.
Также там может быть поднят вопрос о приглашении Зеленского на очный саммит объединения, который состоится 19-21 мая в Хиросиме.
- Ранее Кисиду пригласили посетить Украину, однако он сомневается в безопасности такой поездки.
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