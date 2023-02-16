Об этом пишет издание Kyodo со ссылкой на источник в правительстве Японии, председательствующей в этом году в G7.

"Премьер-министр Фумио Кисида пригласил Зеленского на видеосаммит... Ожидается, что во время встречи лидеры G7 подтвердят единство в противодействии агрессии России против соседа", - отметило издание.

Переговоры лидеров G7 станут первыми в 2023 году под руководством Японии.

"На запланированном онлайн-саммите страны Большой семерки: Британия, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и Соединенные Штаты, а также Европейский Союз, по всей вероятности, подтвердят сотрудничество в поддержке Украины", - пишет СМИ.

Ожидается, что среди переговоров будет восстановление инфраструктуры Украины и обеспечение стабильного энергоснабжения.

Также там может быть поднят вопрос о приглашении Зеленского на очный саммит объединения, который состоится 19-21 мая в Хиросиме.