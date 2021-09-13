Зеленского нельзя вызвать на заседание по "вагнергейту", потому что он неприкосновенный, - Безуглая

Об этом журналистам заявила председатель ВСК, народный депутат от монобильшости Марьяна Безуглая, передает Еспресо.Tv.



"Если говорить о верховном главнокомандующем, то ВСК не имеет права его вызывать, поскольку он является лицом неприкосновенным. Кроме того, по результатам обработки материалов, имеющих отношение непосредственно к делу оперативной переписки и других документов, которые показывают конкретные действия и конкретное принятие решений, у нас не возникало необходимости", - говорит Безуглая.



Напомним, с начала скандала в Офисе президента неоднократно отрицали само существование операции по захвату "вагнеровцев".



Оппозиция требовала создать ВСК для расследования срыва спецоперации с сентября 2020 года.



19 мая "слуги" в парламенте провалили постановление о создании ВСК для расследования срыва спецоперации по задержанию "вагнеровцев", которое поддерживала оппозиция во главе с "Европейской солидарностью", но образовали другую ВСК - "По расследованию возможных противоправных действий представителей государственной власти и других лиц, которые способствовали нарушению государственного суверенитета и территориальной целостности и несли угрозу национальным интересам и безопасности Украины".



Однако в постановлении не указано, какие конкретно случаи будет расследовать ВСК и временные рамки расследованных событий.



Председателем комиссии была назначена депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая, заместителем - депутат ОПЗЖ Нестор Шуфрич.

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