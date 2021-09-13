Зеленского нельзя вызвать на заседание по "вагнергейту", потому что он неприкосновенный, - Безуглая
Парламентская ВСК по "вагнергейту»" не будет вызывать Зеленского на заседание, потому что он лицо неприкосновенное
Об этом журналистам заявила председатель ВСК, народный депутат от монобильшости Марьяна Безуглая, передает Еспресо.Tv.
"Если говорить о верховном главнокомандующем, то ВСК не имеет права его вызывать, поскольку он является лицом неприкосновенным. Кроме того, по результатам обработки материалов, имеющих отношение непосредственно к делу оперативной переписки и других документов, которые показывают конкретные действия и конкретное принятие решений, у нас не возникало необходимости", - говорит Безуглая.
Напомним, с начала скандала в Офисе президента неоднократно отрицали само существование операции по захвату "вагнеровцев".
Оппозиция требовала создать ВСК для расследования срыва спецоперации с сентября 2020 года.
19 мая "слуги" в парламенте провалили постановление о создании ВСК для расследования срыва спецоперации по задержанию "вагнеровцев", которое поддерживала оппозиция во главе с "Европейской солидарностью", но образовали другую ВСК - "По расследованию возможных противоправных действий представителей государственной власти и других лиц, которые способствовали нарушению государственного суверенитета и территориальной целостности и несли угрозу национальным интересам и безопасности Украины".
Однако в постановлении не указано, какие конкретно случаи будет расследовать ВСК и временные рамки расследованных событий.
Председателем комиссии была назначена депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая, заместителем - депутат ОПЗЖ Нестор Шуфрич.
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