Зеленского наградили медалью Свободы Рейгана

Ее передал руководитель президентского фонда Рональда Рейгана Фредерик Райан, передает пресс-служба ОП.

Райан подчеркнул, что эта высокая награда отмечает лидерство Зеленского и несгибаемость духа миллионов украинцев, которые отстаивают свое право выбирать собственное будущее и вдохновляют весь цивилизованный мир бороться за ценности свободы и демократии, которым Рейган посвятил свою жизнь.



Он отметил, что именно президент Рейган дал решительный толчок к разрушению советской "империи зла" и проложил путь к свободе и демократии ее порабощенным народам на территории бывшего СССР.

"Сегодня кремлевский режим пытается восстановить обломки советской империи, начав жестокую и кровавую войну в центре Европы. Как и более трех десятилетий назад, у "империи зла" нет шансов на существование. Украинцы своей кровью и отчаянной борьбой дают яростный отпор агрессору, демонстрируя мужество и свободу", - говорится в сообщении.

Справка. Награду медаль Свободы учредил Фонд президента Рональда Рейгана в 1992 году. За все время существования награды ее лауреатами стали только 10 человек, в том числе Лех Валенса, Михаил Горбачев, Колин Павелл, Маргарет Тэтчер, Джордж Буш, Ицхак Рабин, Натан Щаранский.