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Зеленского на выборах президента поддержали бы 25% украинцев, а Порошенко – 14%, - опрос "Рейтинга"

2 ноября, 2021 вторник
13:37
Общество Зеленский Порошенко

Если бы выборы президента состоялись в ближайшее время, то за Владимира Зеленского проголосовали бы 25,1% граждан. Петра Порошенко поддержали бы 14,1% украинцев

Такие данные среди определившихся с кандидатом и пошедших на выборы приводит социологическая группа "Рейтинг" .

Если бы в ближайшее время состоялись выборы президента, то 25,1% проголосовали бы за Владимира Зеленского (среди голосующих и определившихся с выбором).

В свою очередь, 14,1% поддержали бы пятого президента Петра Порошенко.

Лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко поддержали бы 10,1%, а за нардепа ОПЗЖ Юрия Бойко проголосовали бы 9,5%.

За бывшего главу ВРУ Дмитрия Разумкова - 7,3% украинцев, 7,1% - за Игоря Смешко (партия "Сила и честь"), 6,0% - политика, владельца телеканала "НАШ" Евгения Мураева, 5,1% - Владимира Гройсмана ("Украинская стратегия Гройсмана"), 4,3% - политика Анатолия Гриценко, 3,9% - политика Олега Ляшко. Остальные набрали менее 3%.



Исследование проведено социологической службой Рейтинг в течение 21-23 октября 2021 года среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донецкой и Луганской областей. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонное интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0.

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Юлия Тимошенко
выборы президента
Петр Порошенко
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