Зеленского на выборах готовы поддержать более 23% украинцев, Порошенко – 13%, - опрос "Рейтинга"

Об этом свидетельствуют данные группы "Рейтинг".



Если бы в ближайшее время состоялись выборы президента Украины, то 23,5% проголосовали бы за Владимира Зеленского (среди голосующих и определившихся с выбором).



Второе место занял пятый президент Украины Петр Порошенко - 13,4% голосов избирателей, а лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко набрала бы 9,9% голосов.



Кроме этого, 9,3% граждан поддержали бы лидера ОПЗЖ Юрия Бойко.



Далее в списке:

экс-глава ВР и лидер партии "Умная политика" Дмитрий Разумков – 7,5% голосов;

глава партии "Сила и честь" Игорь Смешко – 6,7%;

владелец телеканала "НАШ" Евгений Мураев – 6,5%.

Напомним, группа "Рейтинг" провела опрос по этим критериям в июле 2021 года. Тогда действующий президент Владимир Зеленский набрал бы 27,7% голосов на президентских выборах, а второе место занял бы пятый президент Украины Петр Порошенко – за него проголосовали бы 13,4% избирателей.

Аудитория: население Украины старше 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной подборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не больше 2,0. Сроки проведения: 6-8 декабря 2021 года.