Зеленского на выборах готовы поддержать более 23% украинцев, Порошенко – 13%, - опрос "Рейтинга"
Действующий президент Владимир Зеленский набрал бы 23,5% голосов выборов на президентских выборах, если бы выборы прошли в ближайшее время. А пятого президента Украины Петра Порошенко поддержали бы 13,4% избирателей
Об этом свидетельствуют данные группы "Рейтинг".
Если бы в ближайшее время состоялись выборы президента Украины, то 23,5% проголосовали бы за Владимира Зеленского (среди голосующих и определившихся с выбором).
Второе место занял пятый президент Украины Петр Порошенко - 13,4% голосов избирателей, а лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко набрала бы 9,9% голосов.
Кроме этого, 9,3% граждан поддержали бы лидера ОПЗЖ Юрия Бойко.
Далее в списке:
- экс-глава ВР и лидер партии "Умная политика" Дмитрий Разумков – 7,5% голосов;
- глава партии "Сила и честь" Игорь Смешко – 6,7%;
- владелец телеканала "НАШ" Евгений Мураев – 6,5%.
Аудитория: население Украины старше 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной подборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не больше 2,0. Сроки проведения: 6-8 декабря 2021 года.
- Напомним, группа "Рейтинг" провела опрос по этим критериям в июле 2021 года. Тогда действующий президент Владимир Зеленский набрал бы 27,7% голосов на президентских выборах, а второе место занял бы пятый президент Украины Петр Порошенко – за него проголосовали бы 13,4% избирателей.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.94
Покупка 26.94Продажа 27.18
-
EUR
Покупка 30.35Продажа 30.75
- Актуальное
- Важное