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Зеленского на президентских выборах поддержали бы 27% украинцев, за Порошенко проголосовали бы почти 15%, - опрос "Рейтинга"

19 августа, 2021 четверг
19:04
Общество Зеленский Порошенко

Если бы выборы состоялись в ближайшее время, то при Петре Порошенко на президентских выборах проголосовали бы 14,9%, а за Владимира Зеленского - 27,2%

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования "Рейтинга".

Так, президентский рейтинг возглавляет Владимир Зеленский, за которого проголосовали бы в случае проведения выборов в ближайшее время 27,2% (среди голосующих и определенных).

На второй позиций Петр Порошенко - 14,9%, далее - Юрий Бойко с результатом 10,5% и Юлия Тимошенко - 9,7%.

Игоря Смешко поддержали бы 6,6%, Евгения Мураева - 5,6%, а Владимира Гройсмана - 5,1%.

Другие кандидаты набрали бы не более 4%.

Так, Зеленский лидирует в 17 областях. В Киеве, Тернопольской и Ивано-Франковской областях он разделяет первенство с Порошенко, в Харьковской - с Бойко.

В свою очередь, во Львовской области на первое место выходит Порошенко, Винницкой - Гройсман, Донецкой и Луганской - Бойко.

Среди поколения Независимости каждый второй из голосующих и определенных выбирает Зеленского. Среди них его результат более чем в 4 раза выше, чем у Порошенко. Высокий рейтинг у Зеленского среди самых маленьких, которые еще не голосуют (16-17 лет): более 50% выбирают его в целом и почти 70% из тех, кто бы голосовал и определился.

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