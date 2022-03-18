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Зеленского и народ Украины хотят выдвинуть на соискание Нобелевской премии мира

18 мартa, 2022 пятница
01:14
война с Россией

Группа действующих и бывших европейских политиков просит изменить сроки подачи заявок на премию, чтобы номинировать президента Владимира Зеленского и украинцев.

Об этом говорится в письме Нобелевскому комитету от 11 марта, информирует Эспрессо.TV .

В свете исторически беспрецедентных событий мы призываем Комитет по Нобелевской премии мира вновь открыть и пересмотреть процедуру выдвижения кандидатур на Нобелевскую премию мира 2022 года.

Мир поражен изображениями войны из Украины. Миллионы семей сейчас живут в страхе, их домам и средствам существования угрожают бомбардировки и захватническая армия. Мы являемся свидетелями мужества народа Украины, который выстоял в этой войне, развязанной против него Российской Федерацией.

Смелые украинские мужчины и женщины борются за сохранение демократии и самоуправления. От непокорного демократически избранного президента Украины Владимира Зеленского к человеку, который со слезами на глазах прощается со своей семьей, чтобы бороться за свою страну, люди по всей Украине восстают, чтобы противостоять силам авторитаризма.

Мы считаем, что сейчас пора показать народу Украины, что мир на его стороне. Поэтому мы смиренно призываем вас, Комитет, рассмотреть следующее: продолжение и таким образом повторное открытие процедуры выдвижения кандидатур на Нобелевскую премию мира до 31 марта 2022 года, чтобы разрешить выдвижение на Нобелевскую премию мира президента Зеленского и народа Украины", - говорится в обращении .

В письме они также отмечают, что прямо сейчас и во всем мире все сограждане-демократы задают один и тот же вопрос: что мы можем сделать, чтобы поддержать народ Украины?

И добавляют, что хотя это "нарушение процедуры", но это нарушение оправдано ситуацией: "Наша демократическая обязанность — противостоять авторитаризму и поддерживать народ, борющийся за демократию и свое право на самоуправление".

Среди подписантов – бывший министр иностранных дел Эстонии, член Европарламента Урмас Паэт, бывший премьер-министр Эстонии Андрус Ансип, директор по политическим вопросам Гаагского центра стратегических исследований и бывший член парламента Ган тен Бруке, член Европарламента и вице-президент EV Эстер де Ланж, Европарламента Катрин Лангензипен, бывшие министры обороны Нидерландов Анк Бейлевелд и Йорис Воргоев, бывшие министры иностранных дел Нидерландов Бернард Бот, Берт Коэндерс и Максим Ферхаген, бывший вице-премьер-министр Нидерландов, премьер-министр Евро и другие.

Нобелевская премия мира – одна из шести Нобелевских премий. Ее должны присуждать тому, кто "внесет наибольший или лучший вклад в дружеские отношения между нациями; в отмену, или сокращение существующих армий и в проведение, или агитацию мирных съездов". Номинации представляются до 1 февраля.

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Владимир Зеленский
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