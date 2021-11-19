Зеленского и Ермака пригласили на эфир о расследовании по вагнеровцам, в ОПУ заявили, что "должностные лица по указанию олигарха бегать не будут"
Президента Владимира Зеленского и главу ОПУ Андрея Ермака пригласили на эфир одного из телеканалов о расследовании Bellingcat по вагнеровцам. В Офисе президента назвали это "хайпом"
Об этом передает ОПУ .
Так, Зеленского и Ермака пригласили на ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".
В свою очередь, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил: "Просто большое "нет". Понятно, что реальная свобода слова – это не о манипуляциях, провокациях или демонстративной ангажированности. И это точно не о старой игре по олигархическим правилам. Когда своим в студии – комфорт, а зрителям – отборная фейкчатина. Было, кстати, интересно увидеть от медийной площадки, которая взяла на себя фантастическую роль олигархического пропагандиста, фразу "с целью объективного освещения важной для страны темы приглашаем"... Точно понимаете весь смысл этих простых слов? Точно не хотите устроить очередное управляемое судилище на своей площадке? Точно понимаете, что такое дискуссия? Хотя все это риторическое...
Он назвал такое приглашение "фейком и хайпом". Спикер заявил, что "не очень верит, что есть желание реальной свободы слова. Если бы было, то эфир не модерировался бы под очередную эмоциональную драму в олигархических интересах".
"Вызов на телевизионный ковер к олигарху – это, конечно, очень громко. Но смешно. Президент, руководитель Офиса президента и любое другое должностное лицо по указанию олигарха бегать по эфирам не будут. Эти времена уже закончились. Реальная свобода слова очень отличается от олигархических "пожеланий". А объективное освещение темы точно отличается от корпоративных пресс-релизов. Хотя осознают ли на той площадке, что означают такие ценностные вещи?" - отметил Подоляк.
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