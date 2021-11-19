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Зеленского и Ермака пригласили на эфир о расследовании по вагнеровцам, в ОПУ заявили, что "должностные лица по указанию олигарха бегать не будут"

19 ноября, 2021 пятница
21:14
Общество Владимир Зеленский

Президента Владимира Зеленского и главу ОПУ Андрея Ермака пригласили на эфир одного из телеканалов о расследовании Bellingcat по вагнеровцам. В Офисе президента назвали это "хайпом"

Об этом передает ОПУ .

Так, Зеленского и Ермака пригласили на ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

В свою очередь, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил: "Просто большое "нет". Понятно, что реальная свобода слова – это не о манипуляциях, провокациях или демонстративной ангажированности. И это точно не о старой игре по олигархическим правилам. Когда своим в студии – комфорт, а зрителям – отборная фейкчатина. Было, кстати, интересно увидеть от медийной площадки, которая взяла на себя фантастическую роль олигархического пропагандиста, фразу "с целью объективного освещения важной для страны темы приглашаем"... Точно понимаете весь смысл этих простых слов? Точно не хотите устроить очередное управляемое судилище на своей площадке? Точно понимаете, что такое дискуссия? Хотя все это риторическое...

Он назвал такое приглашение "фейком и хайпом". Спикер заявил, что "не очень верит, что есть желание реальной свободы слова. Если бы было, то эфир не модерировался бы под очередную эмоциональную драму в олигархических интересах".

"Вызов на телевизионный ковер к олигарху – это, конечно, очень громко. Но смешно. Президент, руководитель Офиса президента и любое другое должностное лицо по указанию олигарха бегать по эфирам не будут. Эти времена уже закончились. Реальная свобода слова очень отличается от олигархических "пожеланий". А объективное освещение темы точно отличается от корпоративных пресс-релизов. Хотя осознают ли на той площадке, что означают такие ценностные вещи?" - отметил Подоляк.
 

  • Напомним, журналист Юрий Бутусов утверждал, что 24 июля 2020 года на совещании с участием президента Владимира Зеленского, первого заместителя секретаря СНБО Руслана Демченко, заместителя председателя ОП по вопросам обороны Романа Машовца, экс-начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Василия Бурбы и бывшего первого заместителя главы СБУ Руслана Баранецкого глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что операцию по вагнеровцам проводить нельзя. Ермак сослался на переговоры с помощником президента России Дмитрием Козаком, что задержание вагнеровцев помешает началу очередного перемирия на Донбассе и озвучил требование перенести начало операции. По его словам, Зеленский поддержал эту идею, поэтому вылет вагнеровцев из Минска был отложен на 30 июля 2020 года.
  • Впоследствии, 29 июля 2020 года белорусское государственное информагентство БелТА сообщило, что в санатории под Минском задержали 32 россиян, являющихся "боевиками неофициального российского ЧВК Вагнера.
  • Президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак отрицали проведение операции. Однако Зеленский впоследствии заявил, что рассказал Лукашенко о спецоперации по задержанию вагнеровцев.
  • 8 сентября издание CNN со ссылкой на заявления трех экс-чиновников украинской военной разведки сообщило, что спецоперация по задержанию вагнеровцев в Украине проходила "с ведома Соединенных Штатов".
  • Напомним, 17 ноября международная группа расследователей Bellingcat опубликовала две части расследования об украинской спецоперации по задержанию боевиков ЧВК Вагнера.
  • Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что расследование Bellingcat в отношении вагнеровцев не делает никаких выводов о том, что информация об операции была "слита".
  • 18 ноября шеф-редактор The Insider Роман Доброхотов, издание которого вместе с Bellingcat исследовало срыв спецоперации, сказал, что представители украинской власти пытались повлиять на журналистов, расследовавших срыв задержания боевиков ПИК Вагнера.
  • Позже журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев назвал сокрытие украинскими властями информации о "вагнергейте" политическим преступлением, не имеющим оправдания.

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Андрей Ермак
новости Украины
Вагнергейт
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